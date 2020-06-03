Самолеты летают с загрузкой 30%, в сезон загрузку не прогнозируют выше 50%

Участники туристического рынка говорят, что в мае и июне заметили небольшое оживление в плане продаж авиабилетов и туров. Но самолеты сейчас летают с загрузкой 30-35%. В среднем на сезоне эксперты не прогнозируют загрузку больше 50%.

«Май показал динамику продаж по сравнению с прошлыми месяцами. Если говорить отдельно по авиабилетам, то по компании «Випсервис» мы видим после падения (спроса на) 97% в апреле, что в мае продажи идут на уровне 12% от прошлогоднего спроса. В первых числах июня уровень продаж и загрузки будет увеличиваться до 30% по сравнению с прошлым годом. Но это все равно минус 70% к прошлогоднему сезону», – рассказал на онлайн-конференции сервиса «Туту.ру» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор компании «Випсервис» Дмитрий Горин.

Сейчас, по данным АТОР, самолеты летают с загрузкой 30-35%. Ассоциация не прогнозирует, что средние цифры загрузки в среднем по сезону превысят 50%.

«Решающим в увеличении спроса и увеличении загрузки будет снятие карантина в регионах. Никому не хочется по прилете оказаться на карантине», – констатировал Дмитрий Горин.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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