Как в фильме про лангольеров – фоторепортаж из аэропорта Кольцово

Екатеринбургский аэропорт Кольцово, как и все воздушные гавани в России, работает лишь в малую часть от своей обычной загрузки – в день обслуживаются около двух десятков рейсов. В основном, внутренних.

Иностранные борта Кольцово принимает теперь крайне редко – если властям и авиакомпаниям удается организовать вывозные рейсы для туристов, застрявших за рубежом. Поэтому еще несколько недель назад, когда стало известно о прекращении авиасообщения России со странами зарубежья, в аэропорту частично законсервировали международный терминал. Вся работа сейчас сосредоточена только во внутреннем.

На парковке у Кольцово совсем мало машин, в основном, это такси, у которых почти нет пассажиров. На входе в терминал «А» в дополнение к инстраскопам установили тепловизоры, но привычных очередей перед утренним разлетом нет, как и на стойках регистрации. Закрыты кафе и рестораны, магазины, представительства авиакомпаний. Редкие пассажиры держатся друг от друга на расстоянии – соблюдают дистанцию.

Когда возобновится полноценное авиасообщение – хотя бы внутри страны – не предсказывают пока даже федеральные власти. Это будет зависеть от снятия ограничений, которое произойдет, в свою очередь, когда начнется спад заболеваемости коронавирусом в России. Что до международного сообщения, то у экспертов есть три сценария. «Один из них оптимистичный – открытие полетов в июле, – сказал в интервью РБК гендиректор TUI Тарас Демура. – Реалистичный сценарий – это октябрь, а пессимистичный – думаю, следующий апрель».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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