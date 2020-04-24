В Екатеринбурге на транспортных объектах ставят тепловизоры. Есть ли в них толк?

В Екатеринбурге на объектах транспортной инфраструктуры ставят тепловизоры. Устройства позволяют определять температуру тела у людей, которые, например, входят в здание вокзала. Только за эту неделю поставили 30 аппаратов – на Южном и Северном автовокзалах, на железнодорожном вокзале, в аэропорту Кольцово, а также на всех станциях метрополитена.

Устройства будут реагировать на людей с температурой тела выше 37 градусов. «Основная задача – минимизация контактов больных людей со здоровыми в местах массового скопления людей, прежде всего, на объектах транспорта. Больной человек должен находиться дома или в лечебном учреждении. Поэтому все мероприятия будут направлены на то, чтобы выявить больного человека, при необходимости оказать ему медицинскую помощь, направить его домой или вызвать скорую помощь для госпитализации», – сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.

При этом если отправить домой пассажира метро не так сложно, то неясно, как будут поступать с людьми с температурой, которые отправляются в поездку на самолете или поезде. Будут ли их снимать с рейсов и если да, то на каком основании (повышенная температура не говорит о том, что человек болен обязательно Covid-19 или другой заразной болезнью), «Новому Дню» не ответили в региональном оперативном штабе. «Идет межведомственный процесс согласования регламента», – сообщили в оперштабе.

Отметим, что стоимость одного комплекса с тепловизором в свободной продаже варьируется от нескольких сот тысяч рублей до полутора миллионов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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