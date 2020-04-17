В Екатеринбурге установили первые тепловизоры. Всего их будет 30

На вокзалах Екатеринбурга началась установка тепловизоров. Как сообщает телеграм-канал регионального штаба, первые аппараты уже установили на входах в Южный автовокзал. Сегодня же планируется оборудовать Северный автовокзал и железнодорожный вокзал. В ближайшие дни тепловизоры появится и на всех станциях метрополитена – первые устройства смонтируют на станциях Площадь 1905 года и Уральская, а также в аэропорту Кольцово.

Всего в уральской столице за температурой людей будут следить 30 тепловизоров, которыми оборудуют общественно значимые пространства города. В течение нескольких дней аппаратура пройдет тестирование. Параллельно разрабатывается регламент, по которому медики будут действовать в случаях, когда тепловизор зафиксирует повышенную температуру у кого-либо из пассажиров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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