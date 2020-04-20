В Екатеринбурге начали ставить тепловизоры в метро (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня глава Екатеринбурга провел для журналистов пресс-тур на станции метро «Площадь 1905 года», где установили тепловизоры. Со слов мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, приборы отрегулированы на температуру 37,5 градуса и выше. «Они направлены на входную группу. Человека, зашедшего с температурой выше 37,5 градуса, камера подсветит специальным цветом. Соответственно, этот человек проводится в специальное помещение в метрополитене, получает памятку о поведении во время эпидемии коронавируса, получает все необходимые телефоны, у него берут данные», – рассказал мэр.

Тепловизоры в метро

Людям с повышенной температурой уже не дадут спуститься к составам. Директор метрополитена Андрей Панаиотиди пояснил, что гражданину с повышенной температурой будут предлагать вызвать скорую помощь, а в случае отказа сотрудники вызовут полицию, чтобы правоохранители опросили пассажира, записали его данные и проверили на нарушение режима самоизоляции. Монтаж тепловизионных комплексов начался в ночь с пятницы на субботу, к утру понедельника они стояли на станциях «Площадь 1905 года», «Уральская» и «Проспект Космонавтов», начали монтаж на «Ботанической» и «Геологической». «Комплексы настроены, запущены в тестовую эксплуатацию, чтобы выявить какие-то погрешности в настройках и их исправить», – дополнил директор метрополитена.

Со слов мэра Екатеринбурга, в течение нескольких дней все станции будут оснащены тепловизорами. Также приборами должны быть оборудованы вокзалы, аэропорты, другие точки скопления людей. Не исключено, что оборудование появится на входной группе администрации города. Александр Высокинский сообщил, что пока температуру у пришедших в мэрию измеряют вручную. В результате несколько человек ежедневно приходится отправлять домой.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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