Тепловизоры в метро Екатеринбурга выявляют 5-7 больных в неделю. На них потратили десятки миллионов из бюджета

Тепловизоры на станциях метро в Екатеринбурге выявляют 5-7 человек с повышенной температурой каждую неделю. Об этом «Новому Дню» сообщил директор метрополитена Андрей Панаиотиди. Он также признал, что сотрудники не могут отказать в проезде людям с признаками инфекции.

«В таких случаях мы либо предлагаем человеку обратиться к врачу, и если он согласен, вызываем скорую помощь. Либо предлагаем пассажиру надеть маску – да, бывает и такое, что человек с температурой заходит в метро без маски. Для этого на каждом пункте досмотра предусмотрен запас СИЗов. Но мы не можем жестко развернуть человека с температурой и отказать ему в проезде», – рассказал руководитель ЕМУП.

Он добавил, что тепловизоры в метро останутся и после завершения пандемии. Так же, как и правила досмотра, которые сейчас вызывают неудовольствие у части пассажиров. «Да, мы тоже получаем жалобы на досмотр. Но мы обязаны проводить его по закону. Сейчас в метрополитене действуют такие же правила досмотра, как и в аэропортах», – заметил Андрей Панаиотиди.

Напомним, в апреле этого года для борьбы с распространением коронавируса в метрополитене, на вокзалах и аэропорту Екатеринбурга были установлены тепловизоры для выявления потенциальных носителей инфекции. Аппараты закупались за счет областного бюджета, затем их передали на городской баланс.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном министерстве общественной безопасности, на закупку и монтаж 30 тепловизионных камер НМК315 и 15 мобильных тепловизоров ТЕ-W400 потрачено 52 миллиона 572 тысячи рублей. То есть в среднем на каждый аппарат было израсходовано более миллиона рублей из бюджета.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» уточнили, что затраты на обслуживание комплексов включают только плату за электроэнергию, каждый потребляет в пределах 0,4 кВт/ч. Сейчас аппараты находятся на гарантии, поэтому устранением замечаний к их работе занимается подрядчик.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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