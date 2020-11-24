В Екатеринбурге полгода не могут открыть второй вестибюль самой популярной станции метро. Денег нет

Жители Екатеринбурга просят открыть второй вестибюль станции метро «Уралмаш» – его закрыли временно, в марте, но он до сих пор не работает. На станции в часы пик толпы пассажиров, и хотя бы ради снижения рисков распространения коронавируса было бы логичным запустить второй вход. Сегодня о просьбах горожан на заседании ЕГД рассказали депутаты. Однако высока вероятность, что ничего не поменяется. Как заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, у метрополитена все очень плохо в финансовом плане, а обслуживание вестибюля обходится в 2,5 млн рублей в месяц. Ничего сделать с закрытой станцией мэрия не может.

Напомним, после того как стоимость проезда в Екатеринбурге повысили, пассажиропоток упал в три раза. Это произошло еще до пандемии. А во время пандемии на станциях метро установили тепловизоры. На них потратили десятки миллионов, и в августе они выявляли 5-7 человек с высокой температурой в неделю. Этим людям рекомендовали надеть маску и обратиться к врачу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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