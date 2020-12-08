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Вторник, 8 декабря 2020, 09:09 мск

Новости Екатеринбург

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На Уралмаше открыли второй вестибюль метро

Сегодня в 6 утра на станции метро Уралмаш открыли второй вестибюль. Об этом сегодня было заявлено на заседании Екатеринбургской городской думы.

Добавим, полгода в Екатеринбурге не могли открыть второй вход на одной из самых популярных станций. Его закрыли в марте, и изменить ситуацию не смог даже коронавирус. В конце ноября начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин рассказал, что у метрополитена все очень плохо в финансовом плане, а обслуживание вестибюля обходится в 2,5 млн рублей в месяц.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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