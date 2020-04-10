Тепловизоры в метро будут, но большинство больных коронавирусом они пропустят

Уже совсем скоро на станциях екатеринбургского метрополитена появятся тепловизоры. Но выявить они смогут только тех заболевших, у кого высокая температура.

«В настоящее время ведется подготовительная работа. Установка произойдет в ближайшее время», – сообщили «Новому Дню» в региональном штабе по борьбе с инфекцией. То же самое подтвердили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга: «Тепловизоры для метро закуплены и уже прибыли в город. В выходные начнется их монтаж на станциях».

Вот только есть одна сложность. Вчера, выступая перед депутатами заксобрания, вице-губернатор Павел Креков рассказал, что значительная часть зараженных Covid-19 болеет вообще без симптомов. «Температура вообще есть лишь у 20-30% заболевших. Исходя из этого, тепловизоры – это лишь один из способов выявления, но не глобальный», – заявил Павел Креков.

Напомним, по состоянию на вчерашний день в Свердловской области было 59 подтвержденных случаев заражения, за сутки – три новых. Данные на сегодняшний день станут известны через несколько часов. Полностью вылечить врачам удалось 28 человек. Летальных случаев в регионе не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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