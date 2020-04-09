В Свердловской области три новых случая коронавируса за сутки

За сутки в Свердловской области коронавирус нового типа подтвердили у трех человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил, отчитываясь перед заксо, замгубернатора Павел Креков.

«Последние данные по заболеваемости, буквально за последние минуты: сейчас у нас в области 59 подтвержденных случаев, то есть за сутки три новых. Чаще всего вирус заносился из Европы. Но в последнее время появились случаи заражения через Москву, где тоже могли быть контакты с иностранцами, например, международные конференции, один случай был из Санкт-Петербурга», – сказал он.

В региональном штабе добавили, что двое заболевших из Екатеринбурга, один – из Верхней Салды. Состояние троих пациентов – тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. За минувшие сутки выписаны три пациента. Всего уральским врачам удалось вылечить 28 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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