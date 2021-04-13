Тепловизоры в метро останутся навсегда. За год пандемии они сработали 1000 раз

Год назад в екатеринбургском метро, на железнодорожном и автовокзалах, в аэропорту Кольцово начали устанавливать тепловизоры для выявления пассажиров с повышенной температурой тела. Предполагалось, что такая мера поможет остановить быстрое распространение коронавируса, но уже через месяц в Свердловской области началась эпидемия Covid-19.

Как сообщили «Новому Дню» в МУП «Екатеринбургский метрополитен», с апреля 2020 года по апрель 2021 года тепловизоры на станциях подземки сработали более тысячи раз на повышенную температуру пассажиров, входящих в кассовый зал. Таких людей работники метро проверяли еще раз ручным пирометром, и если у пассажира подтверждалась температура выше 37,2 градуса, ему предлагали обратиться за медицинской помощью. По правилам, больного пассажира не допускали на перрон, однако в исключительных случаях, как утверждают на предприятии, сотрудники метро пропускали человека с температурой, обязав его надеть маску и одноразовые перчатки. Средства индивидуальной защиты выдавались на станции.

Ранее «Новый День» писал, что тепловизоры закупались за счет средств областного бюджета. На приобретение 30 тепловизионных камер НМК315 и 15 мобильных тепловизоров ТЕ-W400 было потрачено 52 миллиона 572 тысячи рублей. В среднем, каждый аппарат стоил больше миллиона рублей.

В метрополитене уточнили, что гарантийный срок службы приборов составляет пять лет. После монтажа они не требуют технического обслуживания, необходима только поддержка программного обеспечения. На вопрос агентства, останутся ли тепловизоры в метро после завершения пандемии Covid-19, в ЕМУП ответили: «Сроков окончания пандемии не установлено. Работа тепловизионных систем продолжается до ее официального завершения. По окончанию тепловизоры будут использоваться для мониторинга температуры пассажиров в потоке».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.21

ФАС нашла у крупнейшего дорожного строителя Урала «семейный» картель. / Апелляция оставила приговор «уктусскому стрелку» без изменений. / Депутат Екатеринбургской гордумы получил еще 30 часов работ за участие в митинге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»