На вокзале «Екатеринбург-Пассажирский» установлен первый тепловизор из пяти (ФОТО)

Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга установили первый стационарный тепловизор для бесконтактного измерения температуры тела людей в движущемся потоке. Прибор размещен в досмотровой зоне в западном крыле здания (со стороны станции метро «Уральская»). Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре СвЖД, первый тепловизор настроен на автоматическое отслеживание граждан с повышенной температурой тела, направляющихся с вокзала в город. В течение ближайшей недели на вокзале установят еще 4 прибора (в западном, восточном досмотровом павильонах и в обоих тоннелях). Оборудование будет рассчитано на проведение термометрии в обоих направлениях: на входе на территорию вокзального комплекса и на выходе в город.

В столице Прикамья для организации санитарно-эпидемиологического мониторинга планируется разместить тепловизионные установки на входе в здание вокзала Пермь-II. Тепловизоры для вокзалов в Екатеринбурге и Перми приобретены за счет средств бюджетов Свердловской области (производитель – АО «ПО УОМЗ», входящее в холдинг АО «Швабе») и Пермского края (производитель – ООО «Промробот») в рамках региональных программ по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Установки будут введены в эксплуатацию после согласования регламентов их обслуживания специалистами Свердловского территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ФГУ).

Екатеринбург, Пермь, Евгения Вирачева

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