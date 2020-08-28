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Пятница, 28 августа 2020, 10:27 мск

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Аэропорт Кольцово отказался от выплаты дивидендов

Аэропорт Кольцово не будет выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Как сообщается на портале раскрытия информации, такое решение совет директоров принял единогласно.

Чистая прибыль екатеринбургского аэропорта в прошлом году превысила 3,3 млрд рублей. В этом году на работу аэропорта существенно повлияла пандемия коронавируса, с апреля воздушная гавань работала лишь на малую часть своей загрузки. До сих пор аэропорт работает с внутренними рейсами. Россия возобновила авиасообщение с Танзанией, Турцией и Великобританией, но улететь туда можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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