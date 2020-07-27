Из Екатеринбурга в Турцию пока летят только богатые, остальные ждут прямых рейсов из Кольцово

Пока в Турцию возможны вылеты только из столичных аэропортов и Ростова-на-Дону, туркомпании не фиксируют ажиотажного спроса. Сейчас в Стамбул и на турецкие курорты бронируют туры, либо отдельно авиабилеты только состоятельные туристы: у одних там давно были забронированы VIP-виллы, деньги за которые уже не вернуть, другая категория просто привыкла отдыхать в люксовых 5* за любой ценник и открытия Турции ждала давно. Рядовые туристы ждут, когда станут возможны прямые чартеры из Кольцово: в турагентствах составляют листы ожидания.

Напомним, 24 июля стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией. Из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону первые самолеты в Анкару и Стамбул полетят 1 августа, а с 10-го числа станут возможны как регулярные, так и чартерные рейсы на самые популярные турецкие курорты – в Анталью, Даламан и Бодрум.

Кто летит

По итогам выходных туристические компании Екатеринбурга констатируют: интерес есть, и он большой, но бронируют туры только состоятельные туристы.

«Спрос есть, но надо понимать, что варианты, которые сейчас есть, – это не для всех. Есть большая группа клиентов, которые ждали открытия Турции, и они готовы лететь даже через Москву. Это сегмент отдыха выше среднего, это люди, которые хотят лететь бизнес-классом в хорошие отели. И это те, кто готов вылетать сейчас, чтобы к 1 сентября, когда у детей начнется учебный год, вернуться в Екатеринбург, – рассказала «Новому Дню» директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Поэтому пока нельзя сказать, что все забыли про российский юг и бросились бронировать Турцию. Вылет из Екатеринбурга все-таки более предпочтителен для наших туристов».

Об этой же тенденции говорит и директор Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

«Спрос есть только среди жителей Москвы и близлежащих регионов. И, кроме того, есть отдельная категория туристов, которые заранее выкупали дорогие VIP-виллы, либо люксовые отели, и сейчас, когда авиасообщение официально открыто, вернуть деньги за эти отели не получится. Таким туристам даже из Екатеринбурга выгоднее оплатить перелет, пусть и через Москву, чем терять деньги за месяц размещения на таких виллах, – говорит Михаил Мальцев. – Кроме того, на первых рейсах в Турцию будет и часть тех туристов, у которых туры были или ранее куплены, или перенесены на август с более ранних дат. У туроператоров довольно большой объем обязательств перед такими туристами».

Тех, кто хочет полететь уже в августе, турагенты предупреждают: ценник в этом году не будет ниже, чем в прошлые сезоны. Август всегда был самым дорогим месяцам для отдыха в Турции, а в этом году отели потратили средства на закупку оборудования для предотвращения распространения коронавируса, и это тоже может сказаться на ценах.

А вот в сентябре-октябре, если появятся вылеты из Екатеринбурга, спрос может быть хороший.

«Уже есть некий лист ожидания. Туристы просят записать их и тут же бронировать тур, когда станут доступны вылеты из Екатеринбурга», – добавила Анастасия Ермолаева.

При этом прогнозировать, когда же откроются вылеты из Кольцово, никто не берется.

«В условиях коронавируса делать прогнозы тяжело. Посмотрите, какие прогнозы по возобновлению авиасообщения давали в мае-июне? И ни один из них не сбылся ни по дате начала авиасообщения, ни по списку стран», – говорит Михаил Мальцев.

К чему стоить быть готовым, вылетая в Турцию?

Если вы все-таки летите в Турцию сейчас, то нужно быть готовым к тому, что можно угодить на двухнедельный карантин. Причем попасть в изоляцию можно даже если не вы носитель Covid-19. Про разработанным властями Турции правилам, на карантин отправят и всех соседей по самолету.

Во время перелета в Турцию все пассажиры самолета будут заполнять специальную анкету. В ней нужно будет указать место, в которое вы направитесь по прилете в страну, а также данные для связи. В аэропорту прилета пассажиры будут проходить термометрию. У кого обнаружат признаки ОРВИ, направят на дополнительное обследование и при необходимости сделают тест на коронавирус.

Если у пассажира определенного рейса обнаружат коронавирус (в аэропорту, либо уже в отеле), данные обо всех соседях по самолету попадут в органы здравоохранения Турции. Контактные пассажиры будут также отправлены на карантин на две недели. Причем контактными считаются пассажиры, которые сидели на двух креслах сзади, спереди и сбоку, а если больной сидел у прохода – то по диагонали спереди и сзади от него. Власти Турции пока не сообщили, где именно россияне будут находиться на карантине и кто будет оплачивать эти мероприятия.

Однако всем вылетающим в Турцию советуют покупать специально разработанные страховки от коронавируса. Они, якобы, покроют расходы на лечение Covid-19 в другой стране.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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