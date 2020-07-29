Обсерватор и лечение на отдыхе за границей россиянам придется оплачивать из своего кармана

В случае если турист во время отдыха в Турции заболеет коронавирусом, ему нужно быть готовым к тому, чтобы самостоятельно оплатить услуги обсерватора и все свое лечение. Деньги за испорченный отдых туроператоры также не вернут.

«Если турист заболевает на отдыхе, он попадет в обсерватор. Как правило, страна не желает оплачивать обсерватор, надо быть готовым, чтобы оплатить это самостоятельно. Как и в случае с другими заболеваниями – например, на отдыхе выявлен аппендицит – деньги за тур не возвращаются. С коронавирусом так же. Поэтому мы советуем всем брать специальную расширенную страховку», – рассказала сегодня во время пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператора России Майя Ломидзе.

Также представитель АТОР рассказала, что туриста, заболевшего коронавирусом, могут не пустить на рейс в Россию. «Предположительно это так. Но у нас нет документа, на который я могла бы сослаться. По аналогии с другими тяжело протекающими заболеваниями, я думаю, что так и будет: туриста не допустят на борт, пока он не излечится полностью и не пройдет все медицинские процедуры», – рассказала госпожа Ломидзе.

Напомним, по власти Турции разработали ряд правил для туристов. Во время перелета в Турцию все пассажиры самолета будут заполнять специальную анкету. В ней нужно будет указать место, в которое вы направитесь по прилете в страну, а также данные для связи. В аэропорту прилета пассажиры будут проходить термометрию. У кого обнаружат признаки ОРВИ, направят на дополнительное обследование и при необходимости сделают тест на коронавирус.

Если у пассажира определенного рейса обнаружат коронавирус (в аэропорту либо уже в отеле), данные обо всех соседях по самолету попадут в органы здравоохранения Турции. Контактные пассажиры будут также отправлены на карантин на две недели. Причем контактными считаются пассажиры, которые сидели на двух креслах сзади, спереди и сбоку, а если больной сидел у прохода – то по диагонали спереди и сзади от него. Власти Турции пока не сообщили, где именно россияне будут находиться на карантине и кто будет оплачивать эти мероприятия.

Однако всем вылетающим в Турцию советуют покупать специально разработанные страховки от коронавируса. Они, якобы, покроют расходы на лечение Covid-19 в другой стране.

Москва, Ольга Тарасова

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