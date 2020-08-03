Страховщики рассказали, в каких случаях компенсируют лечение от Covid-19 туристам в Турции

Представители страховых компаний дали разъяснения по оплате лечения от коронавируса и последующего карантина для туристов в Турции. В случае положительного теста на Covid-19 расходы покроет страховка, но если тест будет отрицательным, а туриста как контактного отправят в обсерватор, придется платить из своего кармана.

Страховка будет действовать только при положительном тесте на Covid-19

Как ранее писал «Новый День», представители туристического рынка не исключали, что возможно туристам в Турции придется оплачивать из своего кармана все расходы, связанные с лечением коронавируса и последующий карантин, а также обратные билеты в Россию в случае пропущенных рейсов. Однако туроператоры и представители страховых компаний дали свои пояснения, из которых следует, что в случае положительного теста на Covid-19 случай будет считаться страховым.

«Все страховые полисы нашего партнера – компании ERV («Стандартный полис» и «Полное покрытие плюс») покрывают расходы, в том числе связанные с заболеванием Covid-19 во время отдыха, – сообщили в компании Anex Tour. – В страховку входят: анализы, амбулаторное и стационарное лечение; расходы на проживание в отеле и авиабилеты, если обратный рейс пропущен по причине госпитализации/амбулаторного лечения или нахождения на карантине после заболевания».

При этом туроператор поясняет: случай не будет признан страховым, если туриста отправили на карантин/изоляцию, а тест показал отсутствие коронавируса. В таком случае все расходы турист будет нести сам, в том числе и покупать билеты в Россию в случае пропущенного рейса. При этом если во время такой изоляции у туриста заболит зуб, возникнет травма или отравление, страховка покроет оказание медпомощи по этим заболеваниям.

В страховой компании ERV подтверждают, что признают «инфекцию Covid-19 как заболевание, представляющее опасность для окружающих, включенную в соответствующий перечень».

«Любая медицинская программа ERV покрывает расходы на амбулаторное и стационарное лечение при заболевании Covid-19 в пределах всей страховой суммы, в том числе медико-транспортные расходы, эвакуацию и репатриацию. При необходимости нахождения застрахованного на карантине после лечения возмещаются расходы на проживание (в пределах лимита 300 USD/EUR) и обратные авиабилеты (если рейс пропущен). Кроме этого, ERV компенсирует расходы на обратный авиабилет для одного сопровождающего, если будет такая необходимость», – сообщили в компании.

Соседям по самолету «автоматический» карантин не грозит

Ранее власти Турции говорили, что если у пассажира самолета, прибывшего на курорт, в аэропорту будет обнаружен коронавирус, то на карантин могут отправиться и все соседи по креслам. Однако, как сегодня пишет «Вестник Ассоциации туроператоров России», правила были некорректно расшифрованы.

«Всем пассажирам, сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего (а в случае, если больной сидел у прохода – о сидевших по диагонали спереди и сзади от него) сразу предложат пройти то же бесплатное тестирование на коронавирус. В случае отрицательного теста турист, сидевший рядом с больным, сможет продолжить свой обычный отдых. Его не будут подвергать карантину. Отметим, что так как вероятность заразиться в самолете крайне невысока, есть большая вероятность того, что ни у кого из соседей больного пассажира тест не будет положительным, – пишет АТОР. – Во-вторых, в случае, если тест у соседа заболевшего человека все же окажется положительным, его, в зависимости от состояния и наличия симптомов могут отправить либо в государственную больницу (и в данном случае, так как будет оказываться медпомощь, страховка покроет и лечение, и стоимость обратного билета, если он пропустит рейс), либо в карантин (если болезнь протекает бессимптомно и не требует лечения)».

То же самое касается и случаев, выявленных в отеле: бесплатный тест и госпитализация в государственную больницу. В этом случае так же будет работать страховой полис российских страховщиков. При этом в АТОР не отрицают, что изолировать могут и контактных туристов. «Но, как правило, бесплатно и в том же отеле», – сообщили в Ассоциации. Сейчас правила карантинных мер еще только уточняются у властей Турции.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 03.08.20

Подросток на арендованном квадроцикле врезался в дерево и разбил голову (ФОТО). / На трассе под Ирбитом в лобовом столкновении погибла пожилая семейная пара (ФОТО). / Скандально известного схимонаха Сергия посетила еще одна экс-кандидат в президенты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»