На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа зараженных Covid-19

На курортах Турции зафиксирован значительный рост числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в своем твиттере.

По его словам, впервые за продолжительное время наблюдается серьезное увеличение числа новых пациентов с коронавирусом. «Мы должны не допустить тяжелых последствий», – написал глава Минздрава Турция, имея ввиду дальнейший рост количества заболевших Covid-19.

Коджа призвал отдыхающих на турецких курортах быть осторожнее, соблюдать меры социального дистанцирования, правила гигиены и носить маски в общественных местах.

Надо отметить, что на турецком средиземноморском курорте Аланья за последние дни число активных случаев Covid-19 достигло почти 100. Об этом пишет местное издание yenialanya.com. Почти все инфицированные – это иностранные туристы и приезжие из других турецких провинций. Отмечается, что число заражений растет по мере увеличения количества отдыхающих.

По данным министерства здравоохранения, за 4 августа в Турции зарегистрировано 1083 новых случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов скончались, 994 выздоровели. Как отмечают медицинские власти республики, с начала августа впервые за три недели суточный прирост инфицированных Covid-19 в стране превысил 1000 человек.

Всего в Турции выявлено почти 235 тыс. случаев инфицирования. От последствий коронавирусной инфекции умерли 5 765 человек. Излечились от заболевания 218,4 тыс. человек.

Напомним, авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось с 1 августа. С этого дня начались полеты в Стамбул и Анкару. С 10 августа стартуют рейсы на турецкие курорты – в Анталью, Бодрум и Даламан.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 05.08.20

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