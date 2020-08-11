Отельер из Турции рассказал, кого из российских туристов отправят в изоляцию, а кто сможет ее избежать

Представитель туристической отрасли Турции рассказал о нюансах выявления коронавируса у туристов и последующих действиях принимающей стороны. Если положительный тест выявили у пассажира самолета, то на изоляцию отправят только его и соседей. Если анализ подтвердился в отеле, то на карантин посадят всех пассажиров автобуса, на котором ехал заболевший. Места обсервации тоже будут разными.

Как пишет портал Profi.Travel, новые правила карантина в Турции пояснил менеджер по продажам сети Armas Hotels Мендерес Доганер. Оказывается, большое значение имеет, где было выявлено заболевание. Так, по словам Доганера, если положительным оказался тест на коронавирус в аэропорту, то на карантин отправятся только те пассажиры, которые сидели в самолете рядом, а также экипаж воздушного судна. Если же это произошло в отеле, то такая участь ждет весь автобус, на котором зараженный турист перемещался из аэропорта, включая водителя.

«Строгость применяемых мер также варьируется. Те, у кого наличие вируса подтвердилось в ходе теста, а также те, у кого есть другие симптомы помимо температуры, будут отправлены в больницу. Контактным туристам, как и тем, у кого температура поднялась выше нормы, будет предложен выбор: они могут поехать домой, отправиться в больницу или остаться в отеле без возможности покидать номер», – пишет портал Profi.Travel со ссылкой на турецкого отельера.

Тех туристов, кого отправят на карантин как контактных, могут выпустить через 5-7 дней, если тесты на Covid-19 будут отрицательными. Тогда они смогут вернуться к обычному отдыху.

Напомним, ранее представители страховых компаний рассказывали, какие расходы может компенсировать страховка. Covid-19 проходит там как «заболевание, представляющее опасность для окружающих, включенное в соответствующий перечень». Любая медицинская программа покрывает расходы на амбулаторное и стационарное лечение в пределах всей страховой суммы, в том числе медико-транспортные расходы, эвакуацию и репатриацию. При необходимости нахождения застрахованного на карантине после лечения возмещаются расходы на проживание (в пределах лимита 300 USD/EUR) и обратные авиабилеты (если рейс пропущен). Однако это не касается тех, кто был помещен на карантин, но диагноз «коронавирус» не подтвердился.

«Случай не будет признан страховым, если туриста отправили на карантин/изоляцию, а тест показал отсутствие коронавируса. В таком случае все расходы турист будет нести сам, в том числе и покупать билеты в Россию в случае пропущенного рейса», – поясняли ранее страховщики.

Добавим, что со вчерашнего дня из трех городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону – стартовали чартеры и регулярные рейсы на самые популярные курорты Турции. Первые самолеты вылетели со 100-процентной загрузкой. Глубина продаж туров достигает середины сентября.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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