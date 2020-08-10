Первые самолеты на турецкие курорты улетели загруженными на 100%

Сегодня из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону вылетели первые самолеты на курорты Турции. Все борта в Анталью, Даламан и Бодрум были загружены на 100%. По данным Ассоциации туроператоров России, туры продаются хорошо и на более поздние даты – вплоть до середины сентября.

«Первые рейсы всех туроператоров из трех городов все заполнены на 100%, что говорит о высоком спросе, – рассказала на пресс-конференции в эфире «Национальной службы новостей» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. – С момента объявления об открытии авиасообщения и до запуска рейсов в Турцию продажи шли волнообразно. Многих тревожила информация о том, что им предстоит по приезде в страну, было много недостоверной информации о том, что многих отправят в обсерватор или в больницу. Но это не подтверждается».

Спрос на Турцию, по данным аналитиков АТОР, высокий вплоть до 15 сентября, после этой даты есть небольшой спад, поскольку в ряде СМИ муссируется информация о возможном закрытии России «на самоизоляцию» осенью. Если информация не подтвердится, выездной поток в Турцию может приблизиться к показателям 2019 года.

При этом, по словам Майи Ломидзе, открытие популярных турецких курортов не «оттянуло» туристов у российского юга. «Мы не видим снижения спроса на курортах Краснодарского края, и повышение цен на отдых здесь только подтверждает, что спрос стабильный. Видим только общее увеличение туристов, которые с открытием Турции и Абхазии отправились на отдых, – отметила Майя Ломидзе. – На перераспределение потоков в большей степени повлияла Абхазия. Туда за первые дни заехали более 100 тысяч человек. Абхазия в этом году выставила демпинговые цены, на 30% ниже, чем за сопоставимый отдых в Краснодарском крае. И, кстати, может за счет этого рост цен на российском юге замедлился».

По данным АТОР, сегодня средняя цена за распространенные варианты отдыха в Абхазии (3*, питание, на 10 дней) обойдется в 30 тысяч за человека с вылетом из Москвы. Аналогичный тур на курорты Краснодарского края будет стоить порядка 40-45 тысяч на человека. Турция – еще дороже.

Что касается еще одной страны, вылеты в которую разрешили с 1 августа, – Танзании – то спроса на нее нет. «В Танзании сейчас низкий сезон, не самые комфортные погодные условия. И она «не взлетела». Нет массового спроса. Пока нет чартерной перевозки. Варианты самого экономичного отдыха там стоят 55-60 тысяч рублей на человека», – отметила Майя Ломидзе.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. На турецком направлении сначала были доступны только вылеты в Стамбул, а с сегодняшнего дня полетели чартеры на курорты – в Анталью, Даламан, Бодрум. Пока что вылеты возможны только из аэропортов трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. Но туроператоры формируют туры со стыковочными перелетами из многих городов России.

Москва, Ольга Тарасова

Москва. Другие новости 10.08.20

ЕВРАЗ модернизирует систему замкнутого оборотного водоснабжения на НТМК. / В АТОР рассказали, когда начнут продавать туры с кешбэком 5 тысяч. / Депутат Пирожков оспорит в облсуде штраф за куб для сборщиков подписей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»