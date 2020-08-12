Особенности Турции-2020: отель могут поменять, за перелет попросят доплатить

При планировании отдыха в Турции в этом году нужно быть готовым как к смене отеля на гостиницу более низкой категории, так и к тому, что придется доплатить за непрямые рейсы. В случае отказа туроператоры могут предложить аннулировать тур со штрафом, либо перенести отдых на 2021 год. Каких еще сюрпризов можно ждать, «Новому Дню» рассказали эксперты туротрасли.

Что не так с перелетами

С 1 августа возобновилось авиасообщение между Россией и Турцией – сначала летать можно было только в Стамбул и Анкару, с 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. Многие туристы изначально с оптимизмом восприняли эту новость, надеясь, что наконец-то можно будет отправиться на долгожданный отдых – тысячи человек приобрели туры по акции раннего бронирования зимой, еще до закрытия всех границ из-за пандемии коронавируса. Но оказалось, что улететь без проблем смогут не все.

Сейчас вылет из России в Турцию возможен только из аэропортов трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Туристам из регионов до этих хабов еще нужно как-то добираться. Сегодня туроператоры разделились на два лагеря: одни поставили из городов России дополнительные стыковочные рейсы, на которых туристы без доплат доберутся до аэропортов вылета в Турцию; другие предлагают клиентам за свой счет летать сначала в Москву, Ростов или Питер. Естественно, второй вариант делает отдых дороже.

Как рассказала «Новому Дню» туристка из Екатеринбурга Евгения, она покупала тур у оператора Pegas Touristik по акции раннего бронирования в январе 2020 года. Тур был на май, но из-за коронавируса и закрытых границ он не состоялся, однако заявку туристка не аннулировала, а лишь перенесла дату. Сейчас туроператор предлагает вылет на конец августа со стыковками.

«В Турцию полетим через Москву, обратно – через Ростов. Никаких доплат не просят, рейсы ставит сам оператор. Это логично: я ведь тур покупала с прямым перелетом из Екатеринбурга. Стыковка везде будет по 2 часа. Если от тура отказаться, то будет аннуляция со штрафом до 100%, либо сохранение денег на депозите на неизвестный срок», – рассказала Евгения, которая выбрала вариант – лететь со стыковками без доплат, но при этом надеется, что до конца августа откроются прямые вылеты из Кольцово.

Клиентам других операторов – например, «Интуриста», «Санмара» – повезло меньше. Им предлагают доплачивать за перелет до Москвы и Ростова. «У нас «Санмар», тур покупали зимой, потом переносили. И вот вылет должен быть послезавтра, 14 августа. Оператор предлагает два варианта: лететь до Москвы за свой счет, а оттуда уже нас забирают, и мы едем по программе нашего тура. Второй вариант – переносить тур с сохранением всех его характеристик на 2021 год. Но мы переносить боимся, потому что неизвестно, что будет с операторами и их деньгами. А мы потратили на тур 180 тысяч. Ищем варианты подешевле улететь в Москву. Но минимально выходит 25 тысяч за двоих и ребенка на рейсы туда и обратно», – поделилась жительница Екатеринбурга Анастасия.

В туристических агентствах подтверждают, что сейчас туроператоры предлагают разные условия, вероятно, в зависимости от своих возможностей. У крупных игроков – Pegas Touristik, Anex Tour, Coral Travel – есть свои чартерные авиакомпании, не исключено, что именно поэтому тройка операторов может ставить стыковочные рейсы из Екатеринбурга, не требуя доплат с туристов.

«Действительно, три крупных туроператора поставили из Екатеринбурга в Москву свои дополнительные рейсы для туристов, которые летят в Турцию. Но при этом вылететь таким образом можно только в Анталью. Если был куплен тур в Бодрум или Даламан, то нужно либо долетать до Москвы самостоятельно, либо переносить тур на следующий год. Решение – лететь или не лететь – туристы принимают, опираясь на свои личные причины и настрой. Бывает, что и с бесплатной стыковкой люди отказываются от тура, потому что боятся коронавируса, либо не хотят лететь через Москву с детьми. А есть клиенты, которые готовы доплатить за рейс до Москвы, но отдохнуть в этом году», – рассказала «Новому Дню» директор турагентства Friends Travel Наталья Паутова.

Руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев поясняет такое разное поведение туроператоров тем, что строить сейчас какие-то прогнозы всем достаточно сложно. «Изначально, когда только прошла новость об открытии авиасообщения с Турцией, пять крупных туроператоров говорили о своих планах поставить стыковочные рейсы из Екатеринбурга через Москву в Турцию. Но, вероятно, спрос не оправдал ожиданий, и в реальности рейсы поставили меньше туроператоров, – предполагает Михаил Мальцев. – Дальше ситуация тоже может развиваться по-разному. Может, от стыковочных рейсов откажутся все, а может, мы скоро увидим открытие вылетов из Кольцово».

Что не так с отелями

Еще один риск, который существует сегодня при планировании отдыха в Турции, – вы можете попасть совсем не в тот отель, за который заплатили деньги. Как ранее писал «Новый День», в такие истории уже попадают туристы из Екатеринбурга. В частности, Алексей купил тур в дорогой отель 5* в Сиде на систему питания «ультра все включено», но он оказался закрыт, и ему предлагали пожить в более старой гостинице. Ситуация не единичная. В этом сезоне все средства размещения в Турции должны получить так называемые сертификаты здоровья, но не все могут это сделать – кто-то не выполняет условия, кто-то не успевает уложиться в срок, а кто-то считает, что это экономически невыгодно.

По словам турагентов, чаще всего туроператоры идут навстречу туристам и предлагают на замену отели более высокой звездности и качества. «У туроператоров на сайтах до сих пор бывает неактуальная информация. Поэтому мы стараемся, прежде чем предложить своим клиентам какой-либо отель, проверять всю информацию на сайте Министерства культуры и туризма Турции: там по названию отеля можно увидеть – в каком статусе он сейчас находится. Находимся на постоянной связи с отельерами Турции, – рассказала директор турагентства Friends Travel Наталья Паутова. – Конечно, много туров было куплено зимой по акции раннего бронирования, а оплаченные отели закрыты. Туроператоры в таком случае предлагают альтернативы без доплат со стороны туристов. И тут действительно есть элемент русской рулетки: повезет или не повезет с отелем. Но, по нашей практике, пока могу сказать, что чаще всего предлагают категорию отеля выше, чем тот, который был изначально оплачен. Пока только в одном случае туроператор предложил худший по качеству вариант».

По словам экспертов туррынка, в этом году вряд ли откроется больше половины отелей Турции, поэтому случаи замены отеля в рамках тура, скорее всего, будут нередки.

«Сертификат рядом турецких отелей не получен по причине экономической нецелесообразности. И дело даже не в том, что он дорого стоит или его сложно получить. Дело в том, что в течение всего лета в Турции не было ни российских, ни немецких туристов, которые ранее составляли большую часть отдыхающих. И те отели, которые не смогли заместить их другими рынками, предпочли в этом году уже просто не открываться», – отметил Михаил Мальцев.

Проверить, какой отель открылся, какой еще закрыт, но находится в процессе получения сертификата здоровья, можно на официальном сайте Министерства культуры и туризма Турции.

Добавим, что в этом году для туристов при полете в Турцию есть риск попасть на карантин в обсерватор. Подробно об этом рассказывали отельеры страны. По возвращении из Турции туристы должны будут за свой счет сдать анализы на коронавирус и загрузить результат на портал госуслуг.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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