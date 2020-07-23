В Роспотребнадзоре рассказали, как будут проверять на коронавирус россиян, вернувшихся из-за рубежа регулярными рейсами

На прошлой неделе вступило в силу постановление главного санврача России Анны Поповой, которое регламентирует, как Роспотребнадзор будет работать с пассажирами, приезжающими из-за рубежа регулярными рейсами. С вывозных бортов людей будут по-прежнему отправлять в обсерваторы, но как только восстановят международное ависообщение, входящий поток неизбежно увеличится – и карантинных боксов на всех пассажиров просто не хватит. С них будут требовать справки о проведенном ПЦР-анализе на коронавирус, сделанном либо еще до вылета, либо после прилета в течение трех дней за свой счет. «Новый День» обратился за разъяснениями в управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Во-первых, важно, кто и как будет проверять подлинность медицинских документов. Однако ответить на этот вопрос прямо в ведомстве затруднились. Там заявили, что гражданам России при регистрации на рейс надо будет заполнить особую форму на Госуслугах и внести туда в течение трех дней по прилету результаты тестирования. Проверять справки в аэропорту, похоже, будут только у иностранных граждан – им нужно будет заполнить анкету, которую им выдадут в самолете и в которой сказано об ответственности за предоставление заведомо ложной информации.

Во-вторых, немаловажно, какими будут санкции для тех, кто не предоставит справку вовремя. В свердловском управлении Роспотребнадзора сообщили, что таких будут привлекать по части 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», т.е. штрафовать на 15-40 тысяч рублей. При всем этом, даже если человек, вернувшийся из-за рубежа регулярным рейсом, не сделает тест, принуждать его к самоизоляции никто не будет. «Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.07.2020 № 18… лицам, прибывающим на территорию РФ регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения, не вручается постановление об обязательной изоляции. Санитарно-эпидемиологическое законодательство не огранивает их перемещение на территории места пребывания», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области в ответ на запрос «Нового Дня».

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре назвали список стран, с которыми можно открыть регулярное авиасообщение на первом этапе. В перечень попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка. 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что с 15 июля российские власти начнут переговоры о возобновлении полетов за рубеж, прерванных в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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