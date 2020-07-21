Екатеринбург стал одним из шести городов, где могут возобновить международное авиасообщение

Екатеринбург рекомендован Роспотребнадзором и Росавиацией как один из шести городов, с которых может начаться восстановление международного авиасообщения в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, отправленный Росавиацией в правительство РФ. По информации издания, уральскую столицу выбрали, исходя из территориального принципа, поскольку речь шла о тех городах, где есть крупные аэропорты и куда могут добраться жители соседних регионов. Так, до Екатеринбурга от Челябинска можно добраться за два часа, от Перми – за пять, от Тюмени – за шесть часов.

Добавим, что в настоящее время перелеты за рубеж возможны, согласно постановлению правительства РФ, только для обладателей дипломатических паспортов, некоторых военных, студентов, проходящих обучение за границей, людей, получающих лечение в иностранных клиниках, россиян, чьи близкие родственники живут за рубежом или кому требуется уход, и так далее. Ранее сообщалось, что авиасообщение могут восстановить с 15 июля, теперь, по неофициальным данным, речь идет о 1 августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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