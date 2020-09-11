Роспотребнадзор придет за туристами, которые не внесли на «Госуслуги» результаты анализа на Covid-19 в течение 72 часов

Все граждане России, которые возвращаются из-за рубежа регулярными рейсами, обязаны за свой счет сдавать ПЦР-анализ на коронавирус и передавать его результаты санитарным властям страны. При этом сроки исполнения этого норматива ограничены. Как говорится на портале госуслуг, «на основании постановления главного государственного санитарного врача РФ от 27 июля 2020 г. в течение трех дней с момента прибытия в РФ все граждане России должны пройти тест на коронавирус и передать результаты в Роспотребнадзор».

Из этого следует, что в течение 72 часов надо сдать мазок на исследование. «Новый День» уточнил в свердловском управлении ведомства, есть ли дедлайн для того, чтобы внести результат в специальную форму на «Госуслугах». В пресс-службе регионального управления РПН агентству пояснили, что три дня дается на все – и на то, чтобы сдать мазок, и на то, чтобы внести полученный результат на официальный портал. К тем, кто нарушит регламент, будут применены санкции. «На нарушителей составляют протокол по ч.2. ст 6.3 КоАП РФ и передают в суд», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе санитарного ведомства.

Однако туристы, уже вернувшиеся с курортов Турции, рассказывают, что не укладывались в трехдневный срок, а санкций не последовало. «Мы летели со стыковкой в Москве, можно было сдать во Внукове, но там были огромные очереди и цена высокая – 2 700 рублей. Поэтому я на следующий день после возвращения поехала в лабораторию и сдала. Считаю, что свою обязанность я выполнила – в течение трех дней все успела. Результаты пришли чуть позже, я их внесла», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Мария.

Однако в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что если результаты не появились в системе в течение 72 часов, то протокол будет. «Дальше уже суд решит, было нарушение или нет», – подчеркнули там.

Напомним, ранее «Новый День» писал, сколько стоит сдать тест на коронавирус в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, такая услуга также появилась в ростовском аэропорту Платове и в екатеринбургском Кольцово. Правда, в последнем неудобный режим работы – пункт тестирования доступен только с 09:00 до 16:30 каждый день.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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