Где сдать анализ на коронавирус при возвращении из-за рубежа. Советы уральским туристам

Екатеринбургский аэропорт Кольцово не включили в список, откуда можно улететь за рубеж, однако уральцы все равно полетят на курорты Турции – со стыковками в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. При этом по возвращении всем россиянам придется в течение трех дней предъявить государству результаты теста на коронавирус. Важный момент: сдать анализы придется по возвращении в страну, действительными будут считаться только справки, выданные в России. Времени на то, чтобы пройти тест и получить результат у тех, кто летит со стыковками, не так много.

Как сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом в Свердловской области, в Кольцово пункта экспресс-тестирования пока не будет. Хотя ранее о такой возможности говорил вице-губернатор Павел Креков. «Вопрос прорабатывается. Регулярное [международное] авиасообщение из Кольцово пока не возобновлено», – сказали агентству в оперативном штабе.

На ПЦР-тестирование в коммерческих клиниках можно, как правило, записаться за день или два до собственно анализа, заказать набор для самостоятельного взятия мазка на дому можно на любую дату. Цены на такое исследование начинаются от 1 500 рублей в Екатеринбурге. Однако услуги доступны только в Екатеринбурге, да и ждать результатов придется день или два, что может быть неудобно для возвращающихся стыковочными рейсами. «Три дня отсчитывается с момента пересечения российской границы. Постановление [главы Роспотребнадзора] обязывает граждан вносить данные о проведенном исследовании на портал государственных и муниципальных услуг – не только о результатах, но и о медицинском учреждении, которое исследование провело. Кроме того, алгоритм ввода информации подразумевает загрузку скана бланка с результатами анализа», – напомнили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Еще один вариант для свердловчан, возвращающихся из-за рубежа, – сдать экспресс-тест в стыковочном аэропорту. Исключение составляет ростовский Платов – там такой возможности нет, но зато есть в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в Шереметьеве экспресс-тест будет стоить 2 750 рублей. В пресс-службе аэропорта сообщили, что результат выдадут через 75 минут. Сдать пробы можно в медпунктах терминалов B и D, а оплатить – только банковской картой. Результат распечатают на месте или отправят на e-mail, причем как на русском, так и на английском языке.

В Домодедове можно будет сдать как ПЦР-анализ, чтобы узнать, заражен ли человек сейчас, так и пройти тест на антитела. В обоих случаях результат выдадут через 60 минут, а стоимость анализов – по 2 500 рублей. Сдать их можно в медпункте на первом этаже общей зоны возле входа № 4, но только в будни с 09:00 до 18:00 в порядке очереди.

Во Внукове доступен только ПЦР-анализ. Как сообщили «Новому Дню» в самом аэропорту, сдать мазок на коронавирус можно в медицинском пункте в общей зоне – на втором этаже терминала А. Услуга стоит 2 700 рублей. Результат выдадут на двух языках – русском и английском.

В петербургском Пулкове тоже возьмут пробу на коронавирус, но результат не придет быстро. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, со 2 августа работает пункт забора биоматериала для ПЦР-диагностики – медработники просто берут анализ, а затем передают его в спецлабораторию Роспотребнадзора. Медпункт работает круглосуточно. Цена тестирования – 2 200 рублей, а результат придет на электронную почту в течение 48 часов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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