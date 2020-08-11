Всем возвращающимся в Россию придется заполнить анкету. Как это сделать (ФОТО)

На портале госуслуг появился новый сервис – «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию». Он предназначен для россиян, которые возвращаются из-за рубежа, например, с отдыха. Заполнить анкету придется всем – исключение составляют лишь граждане РФ, которые прилетают вывозными спецрейсами. При этом власти на время упростили порядок регистрации на «Госуслугах».

Анкета для авторизованных пользователей сервиса доступна по этой ссылке. В ней нужно будет оставить паспортные данные и фактический адрес проживания, а также информацию о своей зарубежной поездке – название страны, дату возвращения в Россию и место пересечения государственной границы, а также вид транспорта – самолет, поезд, автомобиль или автобус, теплоход или круизный лайнер и так далее.

Следующий пункт анкеты посвящен симптомам. Если у человека есть сухой или мокрый кашель, одышка, боль в горле или мышцах, насморк или температура, об этом придется рассказать.

Затем в анкету в течение трех дней с момента пересечения границы нужно будет загрузить результаты ПЦР-тестирования на коронавирус – потребуется отсканировать справку из лаборатории. Ранее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали «Новому Дню», что котироваться будут только результаты, полученные от медучреждений в России. «Если результат теста отрицательный, соблюдать самоизоляцию не нужно. Если в течение двух недель после возвращения ваше состояние здоровья ухудшится, вам следует сразу же обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций», – уточняет портал госуслуг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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