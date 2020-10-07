В Екатеринбурге класс закрыли на карантин из-за больного коронавирусом ребенка – он вернулся из Турции, а его мать использовала чужой результат ПЦР

В Свердловской области продолжают штрафовать жителей региона, которые возвращаются из-за рубежа, но нарушают требования Роспотребнадзора об обязательном тестировании на коронавирус. Так, Кировский райсуд Екатеринбурга присудил штраф в размере 15 тысяч рублей жительнице города, которая, вернувшись из Турции с двумя детьми, сдала тест сама, но не своих отпрысков. Впоследствии у одного из них нашли коронавирус, а класс, где он учится, пришлось закрывать на карантин.

«Женщина подгрузила на портал госуслуг в «детские» формы свой результат, что было выявлено при проверке предоставленных документов сотрудниками управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Дети сдали тесты с нарушением срока, более того, не дожидаясь результатов обследования, гражданка отправила школьников на уроки. У одного ребенка был выявлен положительный результат тестирования. Случай заноса новой коронавирусной инфекции в школу потребовал проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий, включая перевод класса на дистанционное обучение», – сообщили в пресс-службе ведомства.

На 10 тысяч рублей Красногорский райсуд Каменска-Уральского оштрафовал местного жителя, который тоже вернулся из-за рубежа, но нарушил сроки прохождения теста на коронавирус. ПЦР-исследование он все-таки прошел, но позже необходимых трех дней. За аналогичное нарушение Верх-Исетский суд Екатеринбурга оштрафовал местную жительницу – ей придется заплатить в бюджет те же 10 тысяч рублей.

Как писал «Новый День», в соответствии с постановлением главного санврача России Анны Поповой, в течение трех дней с момента пересечения госграницы возвращающиеся из-за рубежа должны пройти тестирование на коронавирус, а результаты загрузить на «Госуслуги». Инструкцию можно посмотреть здесь. При этом ранее агентству пояснили в Роспотребнадзоре, что требование о трех днях касается не только сдачи теста, но и загрузки результата. До получения последнего граждане должны соблюдать изоляцию.

Добавим, по данным на 6 октября, на территорию Свердловской области из-за границы прибыли регулярными рейсам 24 369 человек (отсчет идет с 1 августа). Тесты сдали 23 677 человек – у 91 результат оказался положительным.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.10.20

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