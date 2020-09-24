Для россиян, вернувшихся из-за рубежа, вводят обязательную изоляцию

С сегодняшнего дня все россияне, которые возвращаются из-за рубежа воздушным транспортом, должны будут соблюдать обязательную самоизоляцию до получения результатов теста на коронавирус. Новые правила вносятся постановлением главы Роспотребнадзора.

Постановление опубликовано на портале правовой информации. Из него следует, что прибывшие из других стран россияне должны сдать тест на коронавирус и до получения его результатов оставаться на самоизоляции «по месту жительства (пребывания)». В документе не дается никаких разъяснений для тех, кто прилетает в Россию стыковочными рейсами: например, через Москву добирается самолетами и иным видом транспорта в регионы. Вероятно, тест им предстоит сдавать по прибытии домой и там же изолироваться.

Ранее правила были другими. Прибывающие из-за границы россияне должны были в течение трех дней сдать тест на Covid-19, а его результаты загрузить на портал госуслуг. Для тех, кто не сдавал тесты, предусмотрены штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Но перемещения граждан никак не были ограничены.

Туристы, ранее вернувшиеся из-за границы, рассказывали, что никакого особого контроля за ними нет.

Москва, Анастасия Истомина

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