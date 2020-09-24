За несоблюдение самоизоляции вернувшимся из-за рубежа россиянам грозит штраф до 40 тысяч рублей

В Свердловской области за соблюдением режима самоизоляции граждан, вернувшихся из-за рубежа, будут следить сотрудники Роспотребнадзора. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за рубежа россиян. Согласно постановлению Роспотребнадзора, граждане теперь должны сдать тест на коронавирус и до получения его результатов оставаться на самоизоляции «по месту жительства (пребывания)». Раньше россияне тоже должны были в течение трех дней сдать тест на Covid-19, а его результаты загрузить на портал госуслуг. Но перемещения граждан никак не были ограничены.

В региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса «Новому Дню» сообщили, что в Свердловской области контроль за самоизоляцией граждан будут осуществлять сотрудники Роспотребнадзора.

«За нарушение требования соблюдения изоляции по месту жительства (пребывания) гражданами РФ, прибывающими из-за рубежа, до получения результатов лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ», – ответили в оперштабе.

Санкции данной статьи КоАП предусматривают наложение на физлиц штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» обещали чуть позднее рассказать, как именно будет технически осуществляться контроль за изолировавшимися дома уральцами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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