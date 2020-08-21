Туристка рассказала о контроле возвращающихся из-за рубежа: «Никто не проверяет»

Екатеринбургская туристка Мария Богута, которая накануне вернулась с отдыха из Турции, рассказала о том, как организован контроль возвращающихся из-за рубежа в аэропорту Внуково. Как пояснила девушка, еще в самолете всем пассажирам раздали бланки, куда нужно было вписать данные о себе, а по прилету – положить на стол в одном из коридоров на пути к выходу из терминала. «Можно написать, что вы Арагорн, сын Араторна. Никто не проверяет», – пояснила девушка.

Мария рассказала «Новому Дню», что не стала сдавать тест на Covid-19 в аэропорту Внуково – там была большая очередь. «Очень много народу, поэтому я решила сдавать уже в Екатеринбурге», – сказала путешественница, отметив, что собирается выполнить все необходимые действия, которые требует от туристов, возвращающихся из-за рубежа, государство. То есть дождаться результата ПЦР-анализа и внести данные на портал Госуслуг. «Наше здоровье – это наша забота и даже обязанность. Так и должно быть. Это нормально. Никто не должен бегать за мной с просьбой сдать анализ на Covid после поездки», – подчеркнула она.

Ранее «Новый День» сообщал о том, что все возвращающиеся из-за рубежа обязаны пройти тест на коронавирус за свой счет и в течение трех дней с момента пересечения границы предоставить данные контролирующим органам, заполнив анкету на Госуслугах. При этом котироваться будут только результаты анализов, сданных в России.

Тем, кто не предоставит справку вовремя, пригрозили ответственностью по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали агентству, что штрафы составят 15-40 тысяч рублей. При всем этом, даже если человек, вернувшийся из-за рубежа регулярным рейсом, не сделает тест, принуждать его к самоизоляции никто не будет. «Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.07.2020 № 18… лицам, прибывающим на территорию РФ регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения, не вручается постановление об обязательной изоляции. Санитарно-эпидемиологическое законодательство не огранивает их перемещение на территории места пребывания», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области в ответ на запрос «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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