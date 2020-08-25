В августе более 1100 человек вернулись в Екатеринбург из-за рубежа, у троих тест выявил Covid-19

С момента возобновления авиасообщения с другими странами в Екатеринбург из-за рубежа прибыли 1 132 человека, почти все они сдали тесты на коронавирус и заполнили анкеты на портале госуслуг. Положительные тесты на Covid-19 выявлены у трех человек.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, кроме того, продолжали выполняться вывозные рейсы. С начала августа в Свердловскую область из-за границы прибыли 1 132 человека, сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе по противодействию распространения коронавируса.

«Практически все – 1 086 человек – по прибытии заполнили анкеты на интернет-портале госуслуг. В соответствии с информацией, занесенной гражданами на интернет-портал «Госуслуги», или представленной иным способом, число граждан, прошедших обследование на Covid-19 методом ПЦР, в первые 3 дня после возвращения составило 1 075, при этом у 3 человек выявлены положительные тесты», – сообщили в штабе.

Ранее «Новый День» сообщал, что все возвращающиеся из-за рубежа обязаны пройти тест на коронавирус за свой счет и в течение трех дней с момента пересечения границы предоставить данные контролирующим органам, заполнив анкету на «Госуслугах». При этом котироваться будут только результаты анализов, сданных в России. Тем, кто не предоставит справку вовремя, грозит ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области ранее сообщали агентству, что штрафы составят 15-40 тысяч рублей. При всем этом, даже если человек, вернувшийся из-за рубежа регулярным рейсом, не сделает тест, принуждать его к самоизоляции никто не будет.

Добавим, по данным экспертов туррынка, пока что спрос на зарубежные туры – а именно на Турцию – из Екатеринбурга низкий. Туристов останавливает отсутствие прямых вылетов из Кольцово. Сейчас добраться до курортов можно только со стыковкой в Москве, Санкт-Петербурге или Ростове-на-Дону.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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