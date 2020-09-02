Суд оштрафует две сотни свердловчан, вернувшихся из-за рубежа, за отсутствие анализа на коронавирус

Сотрудники Роспотребнадзора насчитали 211 человек, которые вернулись в Свердловскую область из-за рубежа, но не предоставили вовремя свои результаты анализов на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на 18 из них уже составлены протоколы по ч .2 ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. Наказание по этой статье – штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Еще 193 человека разыскивают, чтобы выписать протоколы и привлечь к ответственности.

Всего с 1 августа из-за рубежа вернулись 2 950 свердловчан, своевременно информацию о своем ковид-статусе предоставили 2 739 человек. У 11 обнаружили вирус.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Все возвращающиеся из-за рубежа обязаны пройти тест на коронавирус за свой счет и в течение трех дней с момента пересечения границы предоставить данные контролирующим органам, заполнив анкету на «Госуслугах». При этом котироваться будут только результаты анализов, сданных в России.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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