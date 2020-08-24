Без прямых вылетов из Кольцово спрос на Турцию в Екатеринбурге остается низким

Ожидания туроператоров, связанные с открытием авиасообщения с Турцией, пока не оправдались из-за невозможности прямого вылета из Кольцово. Спрос по-прежнему остается невысоким. Туррынок ждет возобновления международных рейсов и скорого открытия других массовых направлений.

«В части международного туризма мы констатируем, что без возможности прямых полетов из Кольцово в Турцию спрос пока не оправдывает ожидания туроператоров. Поэтому мы ждем пока открытия в другие страны массовые, например, ОАЭ, и ждем открытия Евросоюза. И, конечно, для нас принципиально важным является открытие международных полетов из Кольцово», – рассказал на сегодняшней пресс-конференции в ТАСС директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По словам директора туроператора «РТ-Центр» Галины Терещенко, туристов останавливают еще и вопросы безопасности. «Так как Екатеринбург еще не открыт, опасения у туристов есть. Много вопросов по безопасности, по страховым случаям, по тому, как будет выполняться обсервация, как будет организован вывозной рейс, если свой рейс пропустят. Много туристов, которых это волнует», – рассказала Галина Терещенко.

Напомним, когда только открылось авиасообщение с Турцией, возник огромный ажиотаж. Однако региональные представители туррынка уже тогда говорили, что вряд ли среди уральских туристов перелет со стыковкой будет пользоваться популярностью. Сейчас среди тех, кто отправляется на побережье Средиземного и Эгейского морей, много таких, кто купил и оплатил тур еще до начала пандемии и предпочел не переносить даты на 2021 год. Некоторые туроператоры оплачивают стыковочные рейсы через Ростов-на-Дону и Москву, клиентам других компаний приходится добираться до аэропортов вылета за свой счет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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