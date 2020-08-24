Россия готовит возобновление рейсов в семь стран

Власти РФ ведут переговоры о снятии запретов на авиасообщение с еще семью странами. В списке: Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (Каир) и Китай (Шанхай). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.

Издание сообщает, что в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа, которое состоялось 18 августа, Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать вопрос о возобновлении сообщения по воздуху с данными странами. Предполагается, что решение будет озвучено в ходе заседания, которое состоится 25 августа.

По мнению источника издания в одной из отечественных авиакомпаний, полеты во Францию, Венгрию, и на Мальту, возобновят только для граждан с видом на жительство или разрешением на работу, а также для визита в медицинские учреждения.

Отметим, что с 1 августа Россия наладила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, с начала текущего месяца Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией, но не для туристов. Также туристам из России открыли въезд в Киргизию и Черногорию. Кроме того обсуждается вопрос о предоставлении въезда россиян в Польшу.

Москва, Иван Гридин

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