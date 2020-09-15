Авиакомпании запросили допуски на полеты в Египет, Доминикану, Испанию и Францию

Авиакомпании направили в Росавиацию запросы на допуск к перелетам по самым разным международным направлениям, среди которых – Австрия, Египет, Испания, Франция. Комиссия рассмотрит заявки 17 сентября.

По информации, опубликованной на сайте Росавиации, заседание межведомственной комиссии по допускам авиакомпаний к перевозкам состоится 17 сентября. На нем планируется рассмотреть запросы, которые уже поступили от авиакомпаний. Azur Air просит допуски на регулярные полеты в Египет (Каир) из четырех российских городов, в Великобританию (Лондон) – из трех городов, а также – на рейсы в Испанию (Барселона) из Москвы. NordWind просит разрешить регулярные полеты из Калининграда в Турцию (Стамбул).

Остальные авиакомпании отправили в Росавиацию запросы на разрешение чартеров. Судя по заявкам, перевозчики надеются, что в зимнем расписании могут появиться Австрия (Зальцбург), Доминиканская Республика, Куба и Франция. Много запросов на Испанию. В основном авиакомпании просят разрешения на вылеты из Москвы, реже – из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Заявки будут рассмотрены на заседании 17 сентября. Но даже если авиакомпании получат допуск к полетам, это еще не значит, что будет возобновлено авиасообщение с вышеперечисленными странами. Как говорят эксперты туррынка, авиакомпании заранее подают документы, чтобы хотя бы приблизительно спланировать полетные программы на зиму 2020/2021 в случае открытия авиасообщения. В случае снятия запретов они смогут оперативно организовать рейсы.

Напомним, сейчас из России доступны перелеты в Турцию, Танзанию, Великобританию, ОАЭ, Мальдивы, Египет и некоторые другие страны. Но популярностью у туристов пользуется в основном Турция. Билеты в ОАЭ и на Мальдивы сейчас стоят намного дороже, чем в прошлые годы.

Москва, Анастасия Истомина

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