Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Египетом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В Каир будет осуществляться три рейса в неделю, в Дубай – два рейса в неделю, в аэропорт Велана – два рейса в неделю.

Решение о возобновлении авиасообщения принято на основе принципов взаимности, а также исходя из озвученных ранее критериев, а именно, 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения Covid-19 за семь дней не более единицы.

Помимо этого, увеличится частота рейсов в Швейцарию – до четырех в неделю: два рейса в Женеву и два рейса в Цюрих. Прежде перелеты выполнялись раз в неделю.

Ранее для россиян были открыты границы Турции, Абхазии, Танзании, Черногории, Хорватии, Белоруссии, Великобритании, Сербии, Болгарии, Кубы, Доминиканы и Мексики.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.09.20

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