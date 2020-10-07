«Не думаю, что будут тотально закрывать, как весной». Интервью с главой свердловского Роспотребнадзора Дмитрием Козловских (ФОТО)

В Свердловской области начали ужесточать меры по противодействию коронавирусу. Заболеваемость Covid-19 вновь начала расти. Дойдет ли дело до второй волны и локдауна по весеннему сценарию, почему прививку от коронавируса пока ставят не всем и не отсрочит ли вакцинацию эпидемия гриппа – об этом и другом «Новый День» поговорил с руководителем управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрием Козловских.

– Дмитрий Николаевич, как сейчас оценивается эпидобстановка в Свердловской области? Мы можем говорить о начале второй волны, с учетом того, что заболеваемость коронавирусом растет понемногу?

– Мы оцениваем не только уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, но и в целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией. Последние четыре недели мы наблюдали рост по ОРВИ. Прирастало где-то от 5 до 15% каждую неделю. В основном, болели дети. За прошлую – 39-ю календарную – неделю мы видим снижение, причем существенное – на 21%. Если раньше эпидпороги по ОРВИ были превышены в двух возрастах – с 7 до 14 лет и старше 15 лет, то на этой неделе школьники вернулись к значениям ниже эпидпорога, сейчас превышение только в группе старше 15 лет. Мы еще будем смотреть текущую неделю, но, надеюсь, прошла первая волна, первый осенний подъем, который бывает каждый год, когда собираются организованные коллективы, когда у нас есть проблемы с запуском тепла. Будем смотреть.

Если говорить по пневмониям, то тут динамика, наоборот, поменялась, мы фиксировали на протяжении последних пяти недель существенное снижение уровня заболеваемости, затем была стабилизация – на одном уровне мы стояли три недели, а теперь у нас начался рост – чуть больше, чем на 40%. В основном, среди лиц старше 18 лет. Здесь есть риски появления большего количества тяжелых больных, в том числе по коронавирусной инфекции. Все случаи пневмонии обследуются лабораторно, среди них от 30 до 40% – это именно больные, у которых выявляется Covid-19 либо как основной фактор развития воспаления легких, либо как одна из коинфекций, которые эту пневмонию вызывают.

По коронавирусной инфекции мы с конца июля начали снижение, затем на протяжении нескольких недель зафиксировались на отметке в 120-130 случаев в сутки. С учетом того, что у нас с 1 сентября огромные коллективы встретились, плюс люди активно возвращаются из отпусков, где тоже были достаточно тесные контакты с жителями разных регионов, у нас сейчас фиксируется рост. Он небольшой, мы растем медленнее, чем в целом вся страна. Темпы прироста заболевших по России – 0,6-0,65% к уровню предыдущего дня, у нас – 0,5-0,55%.

– Почему так происходит? Почему в Свердловской области медленнее рост заболеваемости?

– И весной, и сейчас процесс развивается по-разному. У нас существенно меньше людей было за границей, существенно меньше выезжало в другие регионы, и это все накладывает отпечаток. Также влияет плотность населения. Да, мы видим рост, и причины его понятны. К тому же было очевидно уже давно, что все респираторно-вирусные инфекции имеют преимущественно осенне-зимнее течение, им комфортнее в этих условиях, поскольку организм человека ослаблен, он становится более восприимчивым к патогенам.

– Вы упомянули, что сдерживать рост помогает тот факт, что свердловчане меньше ездят за рубеж. Очевидно, потому что нет прямых перелетов. Но ведь привозят коронавирус и с наших курортов. И, в отличие от возвращающихся из-за рубежа, тех, кто вернулся из Сочи и Крыма, никто не контролирует, тесты они не сдают.

– Конечно, отсутствие прямых перелетов уменьшает заболеваемость, хотя полностью зарубежье не закрыто для наших граждан. Но контроль за возвращающимися и с отечественных курортов есть. Мы в обязательном порядке при установлении анамнеза заболевшего уточняем, где он был. Такие случаи, когда человек заражался на отдыхе в России, есть – с июля по настоящее время их 20.

– В Свердловской области несколько нелогично с точки зрения обывателя снимали ограничительные меры. Весной заболевших были единицы, но все было закрыто, а в июле – сотни, и начали открываться разные сферы…

– Эта нелогичность кажущаяся. Надо смотреть не только абсолютные цифры, но и относительные. Вначале у нас число заболевших удваивалось за очень короткий промежуток времени, а решения о снятии ограничений принимались, когда мы видели, что темпы прироста стали ниже, когда коэффициент распространения Covid-19 стал меньше единицы. Я и коллеги из минздрава делали предложения на оперативном штабе, и уже принимались решения, исходя не только из эпидситуации, но и из того, как себя чувствует система здравоохранения – сколько коек свободно, каков запас препаратов и сколько доступных аппаратов ИВЛ, насколько тяжелые идут больные. Так что все действия были выверенные и логичные.

– В таком случае, как будет развиваться ситуация, если коэффициент начнет расти?

– Если ситуация будет ухудшаться, конечно, первое лицо субъекта будет вынуждено вводить ограничения – но по нашим предложениям и коллег из минздрава. Будет ли все закрыто? Сложно сказать. Но сейчас мы уже существенно больше знаем о вирусе. Помните, на первом этапе думали, что он от человека к человеку не передается. Потом появилась информация, что он воздушно-капельным путем передается, а потом – что еще и бытовым, потому что живет на поверхностях от 48 до 72 часов. В начале года было непонятно, как лечить, не было препаратов. Сейчас появляются специфически действующие, хотя пока очень дорогие. Но даже в их отсутствие наша медицина подобрала схемы лечения для разных больных. Мы больше знаем – и более эффективно боремся. Поэтому я не думаю, что будет необходимость так тотально закрывать, как весной, но какие-то элементы ограничений могут быть введены. В Москве детей отправили на каникулы, мы такой вариант тоже рассматривали на прошлой неделе, пока решение не принято, будем очень внимательно смотреть за ситуацией на этой неделе, как будет развиваться эпидпроцесс.

– Вам не кажется, что свердловчане расслабились и менее настороженно относятся к риску заразиться?

– В этом мы не отличаемся от жителей других областей. Конечно, люди устали, но сейчас еще более необходимо соблюдать меры безопасности. И Всемирной организацией здравоохранения, и практикой работы доказано, что ношение масок, гигиена рук и социальная дистанция способны свести риски заражения к минимуму. Сейчас это как никогда актуально, потому что разговоры продолжаются про то, что маска – это просто тряпочка, что она неэффективна, что в ней тяжело дышать, что лицо потеет… Но эти мелкие неудобства – цветочки по сравнению с тем, что чувствует инфицированный. Потому что болеют тяжело, даже если нет явных проявлений пневмонии. Это совсем не обычное ОРВИ. Многие отмечают, что он действует на психику, появляются панические настроения. Это не простой вирус.

– Есть данные об устойчивости иммунитета к коронавирусу у переболевших?

– Мы имеем очень небольшой временной интервал пока, но начали изучать иммунитет еще в начале июля. Тогда были отобраны три тысячи человек в семи возрастных категориях. Это представители разных профессий и социальных групп. Антитела были, в среднем, у 12,5%, это не много по сравнению с тем, что показали даже соседние регионы – Тюмень и Челябинск. Что удивительно, самый высокий процент людей, имеющих антитела, это дети от 0 до 6 лет. На втором месте – 15-16% с антителами – школьники.

– Но ведь раньше говорили, что дети вообще не болеют.

– Болезнь – это проявление, а наличие антител говорит, что ребенок с вирусом проконтактировал, через себя его пропустил, выработал антитела. А мы во время исследования уточняли, болел ребенок или нет, были проявления или нет. Сейчас проводим второй этап, берем тех же людей, чтобы посмотреть, что происходит с антителами по истечении какого-то времени. Увы, не у всех удалось повторно взять пробы. Результаты будут немного позже.

– А что со стойкостью иммунитета, полученного при вакцинации?

– Антитела, вырабатываемые после прививки, существенно выше, чем у переболевших. Даже если у последних нестойкий иммунитет, у привитых он будет держаться более длительное время. Возможно, придется поддерживать иммунитет путем периодической вакцинации.

– В Свердловскую область поставили первую партию вакцины Sputnik V, в массовый оборот она пойдет в декабре, по информации РФПИ. Но декабрь – месяц эпидподъема по гриппу. Как это скажется на вакцинации, не придется ее отложить?

– Вакцинация у нас идет круглогодично, например, от клещевого энцефалита – летом, просто надо быть осторожным первое время после постановки прививки. И, конечно, люди будут обследоваться перед вакцинацией, прививать будут только здоровых. Кампания будет, потому что нам нужно увеличивать иммунную прослойку, чтобы остановить инфекцию и вернуться в нормальность.

– Есть ли данные о том, как себя ведут в организме грипп и коронавирус одновременно?

– Они друг на друга не действуют, не нейтрализуют друг друга и могут существовать в организме параллельно. Грипп сам по себе достаточно тяжелый да плюс коронавирус – можно представить, насколько опасным это может быть для человека. Поэтому важно поставить прививку от гриппа.

– Как долго продолжится вакцинация от гриппа в этом году?

– Мы ждем поставки новой партии вакцины, предыдущую выработали всю. И в аптеках ее не найти в свободной продаже, потому что поставщики пока работают только на госзаказ. Задача – по максимуму привить население до конца октября. Конечно, грипп приходит к нам в разные годы по-разному. Иногда в конце ноября – начале декабря, иногда удается дотянуть до каникул, когда коллективы разрываются, тогда подъем запускается уже после – в феврале и марте. Как будет в этом году, посмотрим, но до ноября время еще есть, чтобы всем поставить прививку от гриппа.

– Президент поставил задачу привить 60% населения, а губернатор просит еще 15%. Эта дельта как-то способна существенно повлиять на эпидпроцесс?

– Чтобы вирус не распространялся взрывообразно, достаточно 60% привитых в популяции. Но с точки зрения защиты каждого, лучше прививаться всем, то есть примерно 95% населения. У оставшихся 5% будут медицинские показания и отводы.

– Границы закрыты, люди меньше передвигаются, может, и грипп придет позже?

– Такое можно предполагать. Мы начали мониторинг, раз в неделю берем пробы у 30-40 человек, но, в основном, пока риновирусы, вируса гриппа еще нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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