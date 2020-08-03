Для переболевших коронавирусом запускают программы реабилитации. Главный пульмонолог – о том, как будут восстанавливать после Covid-19

Только на прошлой неделе свердловский минздрав подписал документ, касающийся реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Но восстановление под медицинским наблюдением полагается не всем переболевшим. Какие рекомендации дают врачи перенесшим Covid-19, кто не попадет в центры реабилитации, правда ли, что из-за плохого состояния атмосферного воздуха все жители Урала в группе риска, и можно ли ставить прививку от гриппа, если вы переболели коронавирусом, – об этом в интервью нашему агентству рассказал главный пульмонолог минздрава Свердловской области, доктор медицинских наук Игорь Лещенко.

– Игорь Викторович, недавно вышел приказ Минздрава о реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Какие есть особенности восстановления переболевших?

– Уровень реабилитации зависит от тяжести течения болезни и от того, какие сопутствующие заболевания есть у человека. Потому что целый ряд болезней, таких как гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет и ожирение вызывают более тяжелое течение. Особенно сахарный диабет и ожирение. Поэтому приказ минздрава Свердловской области предусматривает разный уровень проведения реабилитационных мероприятий по шкалам от 1 до 6. Например, в институте мозга реабилитацию будут проходить больные после реанимационных мероприятий, в том числе искусственной вентиляции легких, с тяжелой дыхательной недостаточностью. ЦГБ № 3, «Новая больница», медучреждения в области – там предусмотрены реабилитационные мероприятия для менее тяжелых больных. Кроме того, организованы телемедицинские консультации.

– Я видела, что будут проводиться онлайн-уроки по дыхательной гимнастике для переболевших. Это нужно всем?

– Дыхательная гимнастика, прогулки – это важно, но нужно помнить, что после перенесенной коронавирусной инфекции необходимо соблюдать так называемый лечебно-охранительный режим. Что это значит? Нужно входить в обычный ритм жизни с постепенным увеличением физической нагрузки даже относительно здоровому человеку, то есть не имеющему сопутствующих заболеваний.

С одной стороны, болезнь необычная, тяжелая, при которой поражаются не только легкие, но и другие органы и системы. В отношении постковидной реабилитации, как правило, используются немедикаментозные методы. Хотя есть программа и медикаментозной реабилитации, которую назначает врач. Этим будут заниматься в центрах реабилитации. Постковидная реабилитация предусматривает и оценку состояния имеющихся сопутствующих хронических заболеваний, так как возможно их прогрессирование. Необходимым является и возобновление диспансерного наблюдения больных с хроническими заболеваниями в поликлинике.

Но в 80% случаев коронавирусная инфекция протекает легко или бессимптомно, у 15-18% пациентов регистрируется средне-тяжелое течение болезни, а тяжелое – не более чем в 3-5% случаев. Тяжелое течение болезни у соматически здоровых людей – это исключение. Если только мы не говорим о курильщиках. Курение так же, как и сопутствующие заболевания, является фактором риска тяжелой формы Covid-19.

– Курение влияет на течение Covid-19, но в Свердловской области еще и загрязненный воздух, получается, все уральцы в группе риска?

– Загрязнение атмосферного воздуха не вызывает заболевания легких. В этом отношении имеет значение только профессиональная вредность. Например, работа на асбестовом карьере, металлургическом производстве, в угольной шахте. При этом загрязнение атмосферного воздуха, выбросы в атмосферу аэрополлютантов, таких как оксид азота, двуокись серы, фенол, формальдегид, и т.д. могут оказывать неблагоприятное влияние на течение имеющихся хронических заболеваний, например, являются триггерами обострения бронхиальной астмы.

– Попадают ли переболевшие коронавирусом в группы риска по каким-то другим заболеваниям?

Новая коронавирусная инфекция не является фактором риска развития хронических заболеваний. В центре респираторной реабилитации «Новой больницы» мы изучаем состояние бронхолегочной системы у больных, перенесших Covid-19, с сохраняющимися изменениями в легких, определяемыми на компьютерной томографии. Эти пациенты нуждаются в респираторной реабилитации, а нередко в мультидисциплинарном подходе с участием не только пульмонологов, но и врачей других специальностей, в том числе и психологической поддержке. Но легкие – высоко компенсаторный орган, и даже если появляются небольшие участки фиброзных изменений, как правило, они восстанавливаются после перенесенных острых респираторных вирусных заболеваний.

– Вскоре начнется массовая вакцинация от гриппа, насколько безопасно прививаться тем, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию?

– Абсолютно безопасно. Я бы даже сказал, что противогриппозная вакцинация и вакцинация против пневмококковой инфекции необходима.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.20

Семьи работников АО «Святогор» получили ключи от новых домов (ФОТО). / Съемки екатеринбургского мини-сериала «Гриша Субботин» почти завершены (ФОТО). / «Протест будет нарастать», – политологи оценили последствия акций солидарности с Хабаровском. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»