«Прививка от коронавируса – не основание для аборта»: врачи доказательной медицины ответили на вопросы про вакцинацию

Врачи одной из частных клиник Екатеринбурга, практикующей принципы доказательной медицины, ответили на самые распространенные вопросы о вакцинации против коронавируса. По данным медиков, больше всего доказательной базы сегодня у вакцины «Спутник V», прививка никак не влияет на фертильность и репродуктивную систему, ее можно ставить даже беременным и кормящим (что скоро разрешит минздрав). И уж точно вакцинация не является основанием для аборта, если вы поставили прививку, не зная о беременности.

Совместный прямой эфир врач-невролог Анастасия Власенко и врач-кардиолог Алексей Коваль провели в инстаграме. Оба доктора работают исходя из принципов доказательной медицины. Медики в эфире в основном отвечали на вопросы, которые заранее прислали пациенты. Большинство из них касались противопоказаний к прививке и различных мифов. Мы сгруппировали вопросы и приводим вам ответы врачей.

Про доказательную базу и одобрение ВОЗ

По мнению врачей доказательной медицины, наибольшая доказательная база на сегодняшний день у вакцины «Спутник V». Это «векторная вакцина», то есть она состоит из векторов, которые создавались на основе другого вируса. В случае «Спутника» – это аденовирус. Он доставляет генетический материал в клетку. Производители не один год исследовали основу данной вакцины, в случае «Спутника V» в нее был добавлен «шип» коронавируса.

По словам Алексея Коваля, на сегодняшний день только по «Спутнику» проведено достаточно исследований, данные которых были опубликованы. Врачи при этом не говорят, что вакцины центра Чумакова или «ЭпиВакКорона» неэффективны, «просто у них нет доказательной базы».

Доктора также опровергают информацию о том, что ВОЗ не признает российские вакцины. По их данным, все вакцины признаны Всемирной организацией здравоохранения. Более того – они признаны эффективными против новых штаммов, включая «индийский» и «дельта плюс» (заразность нового штамма будет как у ветрянки – заражаться будут все, кто находится в помещении с больным, добавили врачи).

Про фертильность и прививку беременным

Очень много вопросов поступило про противопоказания к вакцинации. В обществе распространяется информация, что прививка от коронавируса способна негативно влиять на фертильность, репродуктивную систему в будущем. Что ее нельзя ставить при наличии хронических заболеваний, при аутоимунных патологиях. Все эти высказывания докмед опровергает.

«Вакцина, вопреки слухам, не действует на репродуктивную систему. Она просто до нее не доходит. Она не попадает в грудное молоко, – говорит Алексей Коваль. – У меня супруга – акушер-гинеколог, врачами уже доказано, что влияния на фертильность тоже нет. Более того – акушеры очень ждут, когда будут проведены исследования для беременных. Потому что сегодня большой процент беременных болеет коронавирусом и их будет еще больше. Вакцина в таком случае будет спасать уже не одну, а две жизни. И уж точно вакцинация во время беременности не является основанием бежать и делать аборт. Скорее всего, Министерство здравоохранения России к осени уберет из инструкции к вакцине такие противопоказания, как беременность и ГВ».

Про сердечников и аутоимунные заболевания

Еще ряд вопросов задавали люди с сердечными заболеваниями. Многие боятся ставить прививку, потому что опасаются осложнений на сердце. Но кардиолог говорит, что в 99% случаев своим пациентам разрешает ставить прививку. Основанием для отказа может быть только острая фаза болезни, например, острый инфаркт миокарда. «Но тогда вам точно не до прививок», – говорит Алексей Коваль. Не являются противопоказанием и перенесенные ранее тромбоэмболии, но – если пациент принимает терапию и находится под контролем врачей. По словам кардиолога, сердечникам прививаться нужно в первую очередь, потому что именно они чаще других тяжело переносят коронавирус и умирают.

Кроме того, много мифов связано с вакцинацией больных аутоимунными заболеваниями. По словам невролога Анастасии Власенко, прививаться нельзя только в период обострений, а также во время иммуносупрессивной терапии (в этом случае вакцина просто не сработает из-за подавленного иммунитета).

«Аутоимунные заболевания, подагра, инсульты – при всех этих патологиях вне периода обострения вакцинироваться можно», – говорит доктор Власенко.

Врачи при этом не отрицают, что у мизерного процента населения могут быть аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Но такая реакция может быть и на употребление в пищу экзотических продуктов. При этом в пункте вакцинации всегда есть противошоковая аптечка, чтобы спасти пациента в случае угрозы жизни.

Как вакцина защищает и не дает распространяться вирусу?

«Есть бронежилет. Он защитит вас от большинства пуль, но если по нему стрелять из бронебойной винтовки, он не спасет на 100%. Так и с вакциной. У вас есть защита после иммунизации, но ее уровень зависит от многих факторов: как ваш иммунитет сработал, выработались ли антитела. Заболеете вы или нет, зависит и от того, какую дозу инфекции вы хапнули. Но если вы получили высокую инфицирующую дозу и вы вакцинированы, шансов выжить у вас в 14 раз больше, чем у невакцинированных», – говорит Алексей Коваль.

При минимальных контактах с больными вакцинированные, вероятнее всего, вообще не заболеют. Таким образом вакцина и останавливает распространение коронавируса: цепочка заражений обрывается на привитом человеке, вирус далее не распространяется.

«Вакцина останавливает эпидемии, это доказано на многих примерах. Так было с корью, полиомиелитом, краснухой и так далее. Просто нужно создать иммунную прослойку. Если ее не создать, вирус и дальше будет мутировать. И мы погрязнем в постоянной переработке вакцин», – заключают медики.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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