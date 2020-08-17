Гриппозный сезон в пандемию коронавируса – кому прививаться, а кому нет? Интервью с замглавы свердловского Роспотребнадзора

В Свердловской области на следующей неделе начнется вакцинация от гриппа, а еще через пару месяцев – от коронавируса. Можно ли ставить обе прививки сразу, кому они не нужны вовсе, будут ли дополнительно обследовать пациентов перед процедурой и что будет, если человек заболеет одновременно гриппом и коронавирусом, «Новому Дню» рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

– Какой вид гриппа будет курсировать в зимний период в России в этом году? И когда начнется эпидподъем?

– Сезон этого года будет уникальным. Во-первых, будет социркуляция нескольких видов вируса – это и вирусы гриппа, и негриппозные респираторные, и коронавирус Covid-19, то есть может сформироваться микст-инфекция. Во-вторых, в этом году полностью сменился состав гриппозной вакцины, согласно рекомендациям ВОЗ, в нее должны войти компоненты от вирусов, которые циркулируют в Китае, на Гавайях, это штаммы A/Guangdong (H1N1) и А/HongKong (H3N2), а также вирус гриппа типа B/Washington (Victoria lineage) и штамм B /Phuket (Yamagata lineage).

– Скажется ли ограничение международного авиасообщения на скорости распространения гриппа? Грубо говоря, не затормозит ли это приход вируса в Россию?

– Не думаю. Действительно, миграционные потоки уменьшились, но инфекция развивается по своим законам, и эпидсезон всегда начинается в сентябре, тут не изменилось ничего. А вот на то, когда будет подъем заболеваемости, ограниченность потоков может повлиять.

Вообще в этом году вся ситуация, как я сказала, очень необычная. И то, что штаммы поменялись, и то, что идет социркуляция вирусов, бактериальных и грибковых агентов. Все будет иметь значение.

– Насколько безопасна будет для населения прививочная кампания-2020 (от гриппа), с учетом того, что во многих регионах пока не фиксируется снижения заболеваемости Covid-19? Будут ли даны рекомендации ограничивать вакцинацию, если в регионе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом?

– В Свердловской области мы как раз таки в настоящее время регистрируем снижение заболеваемости и по коронавирусной инфекции, и по острым респираторным инфекциям, и по пневмониям. Сейчас идет третья неделя устойчивого снижения ежедневного числа новых зараженных.

– Какая в этом году будет вакцина от гриппа? Какого производителя?

– 24 августа мы ожидаем поставку «Совигрипп» – это вакцина производства «Микроген», Уфа. Из импортных вакцин на рынке «Ваксигрипп».

– Будет ли каким-то образом дополнительно оцениваться состояние здоровья пациента перед введением вакцины в связи с ситуацией по коронавирусу?

– Никаких особых требований нет, главное, чтобы человек на момент проведения прививки был здоров, чтобы не было никаких проявлений ОРВИ, температуры.

– Есть ли научные данные о течении болезни у пациентов, инфицированных одновременно гриппом и коронавирусом? О лечении таких пациентов?

– Таких публикаций нет. Как себя поведут сочетания вирусов, достоверно сказать нельзя. Грипп смертельно опасен. Коронавирус смертельно опасен. Если они так опасны по отдельности, значит, в совокупности, их действие может преумножиться, их сочетание может утяжелить течение заболевания.

– Можно ли прививаться от гриппа тем, кто переболел коронавирусом? Через какое время вообще после перенесенной болезни возможна вакцинация в принципе?

– Обязательно надо прививаться. Поэтому как только симптомы прошли, произошло выздоровление, прошел период реконвалесценции, нужно прививаться. Через какое время, в каждом случае решает врач индивидуально. Как минимум, должно пройти 2-4 недели.

– Власти объявили о готовности начать вакцинацию от коронавируса уже в октябре этого года, то есть частично она может совпасть с вакцинацией от гриппа. Есть ли данные о безопасности параллельной вакцинации, когда человек ставит обе прививки? Или это должно быть разделено по времени?

– Вообще вакцинацию против различных инфекций можно совмещать. В инструкции производителя вакцины от коронавируса, НИЦЭМ им. Гамалеи, про запрет на одномоментную вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции не сказано. При этом надо учитывать, что прививка от коронавируса ставится дважды с интервалом в три недели.

– Надо ли будет прививаться от коронавируса тем, кто перенес его в легкой форме?

– У таких людей есть антитела, поэтому переболевшим необходимости в вакцинации нет.

– Для гриппа есть список профессий, представители которых должны быть обязательно привиты. Будет ли этот список экстраполирован на вакцинацию от коронавируса?

– Вакцина от коронавируса только прошла клинические испытания и регистрацию, запущена в массовое производство, только протестирована. И вакцинации в таком же объеме, как от гриппа (по планам федеральных и региональных властей, до 60-70% населения, – прим. ред.) не может быть. Просто потому, что нет такого количества вакцины.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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