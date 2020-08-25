В Свердловскую область прибыли первые 400 тысяч доз вакцины от гриппа

В Свердловскую область прибыла первая партия вакцины от сезонного гриппа для взрослых – 400 тысяч доз. До 1 сентября в регионе ждут как минимум такую же партию вакцины для детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков. В первую очередь от гриппа привьют медработников, педагогов, сотрудников органов внутренних дел, тех, кто по роду работы общается с большим количеством людей. До середины октября, по заявлению Крекова, необходимо охватить вакцинацией 70-75% населения региона. Напомним, ранее замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева рассказала «Новому Дню», что в регионе ждут поставок вакцины «Совигрипп» производства «Микроген», Уфа.

Также Креков заявил, что во второй половине октября будут приняты решения по вакцинированию от Covid-19, в первую очередь – по группам риска. Какие конкретно виды вакцин будут использоваться, Креков не сказал, но отметил, что их будет несколько, а процесс вакцинации будет идти до января 2021 года. Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге пройдут клинические испытания китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Ее разработала компания CanSino Biologics, а проводить исследования в России будет «Петровакс Фарм» (известна как производитель вакцины от гриппа «Гриппол» и «Гриппол Плюс»). Согласно государственному реестру лекарственных препаратов, в Екатеринбурге испытания – точнее, третий их этап – будет проходить на базе центральной городской больницы № 7.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.08.20

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