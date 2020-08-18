На екатеринбуржцах испытают китайскую вакцину от коронавируса

В четырех городах России – Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле – набирают добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет для третьего этапа клинических испытаний вакцины от Covid-19, которую разработала компания CanSino Biologics из КНР. Это будет уже третья фаза исследований на людях, в России наберут 625 человек. Также испытания пройдут в Саудовской Аравии, Канаде, Китае и других странах. В общей сложности в них примут участие 30 тысяч человек, пишет портал N+1 со ссылкой на представителя компании «Петровакс Фарм», которая проводит российскую часть испытаний.

Согласно разрешению, выданному Минздравом России, третья фаза испытаний – это многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование по оценке эффективности, реактогенности и безопасности вакцины Ad5-nCoV. Срок разрешения на испытания истекает 31 июля 2021 года.

«Клинические испытания Ad5-nCov китайские разработчики начали в марте 2020 года. В первой фазе приняли участие 108 добровольцев, во второй – 508, 126 из них получили плацебо, остальные – вакцину. И первая и вторая фазы проводились в Китае. Результаты были описаны в статье, опубликованной в августе в журнале Lancet. Согласно этим данным, у большинства испытуемых сформировался выраженный иммунный ответ. Еще до выхода статьи, в конце июня, Центральный военный совет КНР выдал годичное разрешение на применение вакцины Ad5-nCov для военных», – уточнил N+1.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

Почти 40% клещей в Свердловской области боррелиозные. / Задержан таксист, предположительно грабивший нетрезвых пассажиров (ФОТО). / На Среднем Урале начали выдавать единую социальную карту. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»