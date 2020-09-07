Главврач центра медпрофилактики: «Прививки от гриппа никто никому не навязывает»

Главврач центра медпрофилактики Екатеринбурга Лилия Семенова опровергла информацию о том, что сегодня в некоторых медучреждениях и учреждениях образования детям предлагают поставить прививку от гриппа, несмотря на нежелание родителей. «Прививки никто никому не навязывает», – подчеркнула Семенова.

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» некоторые родители дошкольников, в екатеринбургских поликлиниках при плановой вакцинации всем детям сегодня предлагают ставить прививку от гриппа. И эта ситуация нормальна – детей массово прививают каждый год. Но родителей возмущает навязчивость, с которой действуют медработники.

«Мы пошли на плановую вакцинацию – капли ОПВ (оральная полиовакцина, – прим. ред.). Это живая, не инактивированная вакцина. И педиатр до прививки предупредила, что нашему ребенку нельзя ставить параллельно с этой вакциной никакую другую, нужно делать перерыв месяц. Но в прививочном кабинете медсестра наотрез отказывалась слушать доводы, дошло почти до скандала. В итоге мы написали отказ от вакцинации от гриппа, – рассказали «Новому Дню» родители 2-летнего жителя ВИЗа, которого прививали в поликлинике детской больницы № 11. – По словам других родителей, им тоже навязывали вакцину от гриппа, хотя в прошлые годы врачи сами были против, чтобы эту прививку ставили одновременно с другими, потому что не все дети ее хорошо переносят».

В городском центре медпрофилактики Екатеринбурга опровергли информацию о том, что к вакцинации от гриппа родителей принуждают. Все делается исключительно на добровольной основе, уверены там. Кроме того, главврач Лилия Семенова пояснила, что вакцину от гриппа можно совмещать с «живыми» вакцинами. Есть только одно противопоказание – прививка против туберкулеза (БЦЖ).

«Прививки никто никому не навязывает. Все прививки, в том числе против гриппа, включены в национальный календарь профилактических прививок. Все педиатры знают, до родителей доносят, в открытых источниках есть информация, что все вакцины могут применяться одновременно. Они совместимы. За исключением только одной прививки, которую ставят в роддоме, – это прививка против туберкулеза БЦЖ. А грипп прекрасно совмещается со всеми другими прививками, – заверила Лилия Семенова. – Поэтому в условиях того, что у нас какое-то время было приостановлено проведение профилактических прививок, чтобы наверстать график индивидуальной вакцинации, родителям предлагают поставить, предположим, прививку от дифтерии, коклюша и столбняка и поставить против гриппа».

В мэрии Екатеринбурга также опровергли информацию о том, что в некоторых школах прививки от гриппа ставят детям без согласия родителей. В частности, на городских форумах обсуждалась подобная ситуация в гимназии № 37.

«Информация не подтвердилась, директор школы не подтверждает, медицинский работник тоже», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева говорила в интервью РИА «Новый День», что этот сезон гриппа в России будет необычным. Во-первых, будет социркуляция нескольких видов вируса – это и вирусы гриппа, и негриппозные респираторные, и коронавирус Covid-19, то есть может сформироваться микст-инфекция. Во-вторых, в этом году полностью сменился состав гриппозной вакцины, согласно рекомендациям ВОЗ, в нее должны войти компоненты от вирусов, которые циркулируют в Китае, на Гавайях, это штаммы A/Guangdong (H1N1) и А/HongKong (H3N2), а также вирус гриппа типа B/Washington (Victoria lineage) и штамм B /Phuket (Yamagata lineage). В Свердловской области бесплатно будут прививать вакциной «Совигрипп», платно можно поискать иностранную вакцину «Ваксигрипп».

Добавим, что в планах областных властей в этом году увеличить долю привитого населения до 70-75%. В помощь медикам на время вакцинации будут привлекать студентов медицинского университета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Анастасия Истомина

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