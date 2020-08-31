Студентов-медиков снимут с занятий – они будут ставить гражданам прививки от гриппа

Студентов старших курсов Уральского государственного медицинского университета в ближайшие дни будут снимать с занятий, чтобы они ставили жителям области прививки от гриппа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала на пресс-конференции проректор УГМУ по образовательной деятельности Татьяна Бородулина.

«По просьбе минздрава буквально в ближайшие дни будем снимать студентов четвертого, пятого и шестого курсов на проведение кампании по вакцинации нашего населения. Ставится задача привить 60% населения», – сообщила она.

Напомним, на прошлой неделе о начале масштабной прививочной кампании заявил замгубернатора Павел Креков. В первую очередь от гриппа привьют медработников, педагогов, сотрудников органов внутренних дел, тех, кто по роду работы общается с большим количеством людей. До середины октября, по заявлению Крекова, необходимо охватить вакцинацией 70-75% населения региона. Ранее в интервью «Новому Дню» замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева рассказала, что в регионе ждут поставок вакцины «Совигрипп» производства «Микроген», Уфа.

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