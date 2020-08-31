Студентов-медиков не пустят на занятия в больницы, принимающие больных коронавирусом

Практика студентов медицинского университета по-прежнему будет проходить в смешанной дистанционно-очной форме. Старшекурсников, которые в прошлые годы обучались на базе клинических больниц Екатеринбурга, пока не пустят в лечебные учреждения, принимающие больных с Covid-19.

«Клинические наши площадки, наши базы находятся в больницах. Не секрет, что продолжается прием, поступление пациентов с коронавиурсом в лечебные учреждения Екатеринбурга – в больницы № 40, 24, 14 и другие. Поэтому, конечно, учебный процесс на этих площадках организовать сложно. Невозможно, например, со студентами в рамках дисциплины «Инфекция болезней» выйти в инфекционное отделение 40-й больницы, – пояснила сегодня на пресс-конференции в ТАСС проректор Уральского государственного медицинского университета по образовательной деятельности Татьяна Бородулина. – Учитывая такую специфику, мы предусмотрели гибридный формат проведения занятий, в том числе и практики. Опыт прошлого года, когда мы с апреля учились удаленно, и так же проводили итоговую аттестацию, показал, что технологии позволяют это организовать».

Проректор заверила, что «ущербным образовательный процесс не будет».

Всего в этом году в УГМУ приняли 655 абитуриентов на бюджет и 750 – по контракту. Наиболее востребованными были, как и в прошлые годы, стоматология и лечебное дело. Но в связи с пандемией в медицинском университете зафиксировали и рост спроса по направлению «Медико-профилактическое дело»: оно выпускает врачей-эпидемиологов и врачей-инфекционистов. Напомним, ранее Уральский медицинский университет принял решение с 1 сентября начать учебный год дистанционно. Исключение сделают для первокурсников, которых в сентябре небольшими группами будут знакомить с кафедрами. Старшекурсников пока снимут с занятий, чтобы задействовать в прививочной кампании против гриппа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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