В медуниверситете учебный год начнется дистанционно

Уральский медицинский университет принял решение с 1 сентября начать учебный год дистанционно. В стенах вуза не ждут ни первокурсников, ни старших студентов. Очно будут проходить только практические занятия, их расписание сообщат дополнительно.

«К сожалению, обстоятельства не позволяют нам организовать образовательный процесс в его традиционном формате! Медицинское образование – это путь, который пройдет не каждый, но для тех, кто выбрал это призвание, нет границ. Итак, как мы будем работать в начале этого неординарного года. Все лекционные и практические занятия будут проводиться в дистанционном формате», – говорится в официальном сообщении на сайте вуза.

Небольшое исключение сделают для первокурсников. Для них организуют несколько встреч для знакомства с деканами факультетов.

Ранее «Новый День» уже писал, что большинство уральских вузов выбрали смешанную форму обучения для начала учебного года: часть дисциплин будут преподаваться дистанционно, часть – очно (в основном – речь о практических занятиях). При этом университеты не планируют делать пересчет стоимости обучения в сторону уменьшения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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