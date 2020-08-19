Вузы начнут учебный год в очно-дистанционном формате, пересчета оплаты за обучение не будет

Вузам Екатеринбурга разрешено начать учебный год с 1 сентября в очном формате, но не все пойдут на это. Самый крупный университет Урала будет использовать смешанную форму: лекции пройдут дистанционно, а практические занятия – в аудиториях. Аграрный 1 сентября в стенах университета ждет только младшие курсы, а старшие продолжат занятия на дистанте, либо на практике. Горный тоже вводит смешанное очно-дистанционное образование. Причем вузы пока не планируют снижать стоимость обучения для тех, кто изначально поступал на очную форму.

Университетам Екатеринбурга с 1 сентября разрешено работать в очном формате, об этом ранее говорил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов (вузы находятся в федеральном подчинении, но областные власти тоже следят за ситуацией, – прим. ред.). Однако некоторые вузы будут пока использовать смешанную форму – и очную, и дистанционную.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УрФУ, новый учебный год начнется 1 сентября, но в первое время «потоковые» лекции будут проходить дистанционно, а практические занятия – в самом вузе. Подобную схему планируют использовать и в Уральском государственном горном университете.

«Обучение студентов очной формы (среднее профобразование, бакалавриат, магистратура, аспирантура) будет проходить в смешанном режиме – с применением элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и с очным взаимодействием преподавателей и обучающихся, – рассказали в пресс-службе УГГУ. – Для всех старших курсов очной формы обучение начнется 1 сентября, первокурсники в это время будут участвовать в адаптационных мероприятиях, которые также пройдут в смешанном режиме. А обучение для них начнется с 21 сентября, что соответствует календарному графику учебного процесса. Студенты заочной и очно-заочной формы будут обучаться в дистанционном формате с использованием элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

В Уральском государственном аграрном университете очно обучать в сентябре будут только студентов первого и второго курсов. Всех, кто старше, ждет дистант и практика на сельхозпредприятиях. В вузе надеются, что в октябре все вернутся к обычной жизни.

Отметим, что вузы пока не планируют пересматривать стоимость обучения для тех студентов, которые поступали на очную форму обучения по контракту, но теперь частично будут учиться удаленно. Это подтвердили в горном и УрФУ. В федеральном университете отметили, что стоимость обучения в 2020 году осталась на уровне прошлого года, а по ряду направлений цены были даже снижены. В пресс-службе горного пояснили, что «дистанционное обучение – это один из вариантов образовательных технологий, изменение стоимости он не предполагает».

По обучению иностранных студентов в университетах вопрос рассматривается отдельно. Если они находятся в Екатеринбурге, то учиться будут так же, как и другие. Если же студенты живут в другой стране, а авиасообщение еще не будет восстановлено, то, скорее всего, их ждет дистант. Места в общежитиях обещали за такими студентами сохранить, сообщили в вузах.

«Если студенту в силу ряда причин нужно быть лично в университете, то УрФУ в рамках своих полномочий готов оказывать содействие – и с точки зрения логистики, и обращения к профильным министерствам и ведомствам, в чьем ведении находится решение этого вопроса. При прибытии студенту необходимо будет две недели находиться в изоляции», – рассказали в УрФУ.

В УГГУ тоже сообщили, что по прибытии в Россию иностранных студентов ждет карантин и тест на Covid-19. «Иностранные граждане будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции, а на 10-12-й день будут проходить обследование на Covid-19 методом ПЦР. Те иностранные граждане, которые не смогут выехать на территорию РФ к началу обучения, будут обучаться с применением дистанционных образовательных технологий», – пояснили в пресс-службе УГГУ.

Добавим, что всем вузам в новом учебном году придется соблюдать единые требования Роспотребнадзора по обеспечению эпидемиологической безопасности. Для студентов, которые учатся очно, нужно будет обеспечить запас масок на все время пребывания в стенах вуза. Сотрудники тоже обязаны быть в масках, когда не читают лекции. Преподаватели старше 65 лет будут вести занятия исключительно дистанционно, сообщили в пресс-службе УГГУ. Также в вузах постараются минимизировать перемещения студентов из кабинетов в кабинет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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