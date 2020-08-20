Уральские вузы и колледжи обяжут студентов носить маски

Учебные заведения Екатеринбурга начнут свою работу с 1 сентября. Однако для обеспечения безопасного пребывания в стенах вуза и колледжа студентов и преподавателей обяжут использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, сотрудники, преподаватели и научные работники на входе в корпуса вуза пройдут термометрический контроль и будут обязаны носить маски. Сам университет возвращается к работе уже с понедельника, 24 августа.

Студенты очной формы обучения УрГПУ начнут год 1 сентября, а для заочной и очно-заочной форм учеба начнется в соответствии с графиком. «Сейчас вуз оснащается санитайзерами и рециркуляторами воздуха, также имеется и оборудование для термометрии. В ближайшее время прорабатываются вопросы о разведении потоков на входе и выходе, об организации обучения в две смены, что позволит существенно уменьшить количество обучающихся, одновременно находящихся в вузе, а также об обеспечении масочного режима», – сообщила пресс-служба вуза.

В УрГАУ учебный год для студентов очной и очно-заочной форм обучения начнется с 1 сентября. Формат обучения будет смешанным – часть учебного процесса будет проходить дистанционно, часть – очно. Студенты первого и второго курсов будут проходить обучение традиционно, а для старшекурсников будет организован дистант до октября. Студенты, находящиеся в вузе, а также сотрудники должны будут использовать средства индивидуальной защиты и проходить термометрический контроль.

Как уже писал «Новый День», студенты и сотрудники УГГУ также будут обязаны носить маски, а преподаватели 65 лет и старше будут вести занятия исключительно дистанционно. В пресс-службе вуза сообщили, что обучение студентов очной формы будет проходить в смешанном режиме – с применением элементов электронного обучения. Для всех старших курсов очной формы обучение начнется 1 сентября, а для первокурсников – с 21 сентября. Студенты заочной и очно-заочной форм будут обучаться в дистанционном формате с использованием элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Как отметил в видеообращении к студентам ректор УрГЭУ Яков Силин, вуз не планирует переносить старт учебного года на более поздний срок, студенты и преподаватели могут приступить к обучению с 1 сентября. «По требованию Роспотребнадзора все студенты и сотрудники вуза обязаны носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать меры безопасности при контакте с другими людьми. Помимо этого мы также не исключаем возможности дистанционного обучения, как это уже было использовано до каникул», – заявил ректор. Эти требования будут касаться и колледжа УрГЭУ.

Средне-специальные учебные заведения города придерживаются аналогичных мер безопасности. Как сообщает, например, дирекция автомобильно-дорожного колледжа, работа заведения в новом учебном году будет организована по всем требованиям Роспотребнадзора. В число обязательных требований для начала учебной деятельности входит: обеспечение студентов и преподавателей вузов средствами личной защиты, термометрический контроль, а также соблюдение социальной дистанции. Учебный год в колледжах также планируется начать с 1 сентября.

Завтра в Екатеринбурге пройдет заседание совета ректоров вузов Урала, на котором будет окончательно решено, как в университетах начнется учебный год. По словам зампреда совета Ольги Ковтун, совет намерен прийти к единообразию в выборе формы обучения.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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