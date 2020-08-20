Лекции с 1 сентября: переноса учебного года в вузах не будет – Минобранауки РФ

В Минобранауки России заверили, что не планируют переносить начало учебного года в вузах на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Учебный год начнется 1 сентября, заявили в Департаменте государственной политики в сфере высшего образования.

При этом в сообщении министерства отмечается, что дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Как ранее сообщал «Новый День», вузам Екатеринбурга с 1 сентября разрешено начать обучение в очном режиме, однако многие из них уже объявили, что будут использовать очно-дистанционный формат. Так, лекции в УрФУ будут проходить дистанционно, а практические занятия – в самом вузе.

По данным Минобрнауки, в минувшем учебном году в России обучалось около 300 тыс. тысяч иностранных студентов из Казахстана, Туркменистана, Китая, Украины, Индии и других стран. С начала пандемии многие из них вернулись домой и продолжили учебу в онлайн-формате.

После наметившейся стабилизации ситуации с коронавирусом страны начинают открывать границы для въезда и выезда. В настоящее время вернуться в Россию могут граждане Турции, Британии, Танзании, Швейцарии, Абхазии, а также лица с видом на жительство либо имеющие другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в вышеперечисленных странах. В министерстве подчеркнули, что они могут быть допущены до учебных занятий после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе прохождения двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие Covid-19/

В Минобрануки добавили, что для тех иностранных студентов, которые не смогут вернуться к началу занятий, ведомство совместно с отечественными вузами прорабатывает различные форматы начала учебного года, в том числе изучение образовательных программ на «дистанционке», пока не будут отменены ограничительные меры.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.20

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