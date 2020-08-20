Совет ректоров решит, как будут учиться студенты в будущем году

Завтра в Екатеринбурге состоится собрание совета ректоров вузов Свердловской области. Председательствовать на нем будет руководитель УрФУ Виктор Кокшаров. Основная тема повестки – то, как будет проходить учебный процесс в высших учебных заведениях Урала. Об этом рассказала ректор УГМУ, зампред совета Ольга Ковтун.

По ее словам, совет намеревается принять решение, которое будет действовать для всех вузов. «Хотим, чтобы было единообразно для всех вузов. Лекции точно будут дистанционно, но первокурсникам нашим особое внимание – они будут заниматься очно», – сказала она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

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