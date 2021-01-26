Количество иностранных студентов в уральских вузах вырастет в 2 раза

В Свердловской области вузы планируют привлекать на учебу в два раза больше студентов из других стран. В некоторых университетах количество иностранцев доведут до 20% от общего числа обучающихся. Речь идет не только о приезжих из стран бывшего СССР, но и о молодых людях из Африки, Китая и так далее.

Сегодня ректоры Уральского федерального университета, Уральского государственного юридического университета и Уральского государственного медицинского университета подписали соглашение «О создании консорциума по экспорту образования». Главная его цель – вдвое увеличить число иностранных студентов в вузах региона. Впоследствии к соглашению могут присоединиться и другие вузы.

«Мы объединяем усилия, чтобы привлекать иностранных абитуриентов. Стоит задача – как минимум в два раза увеличить их количество в Свердловской области, – рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – В рамках консорциума будем проводить рекламу за рубежом, участвовать в выставках, организовывать работу с посольствами, проводить экзамены. Мы ведь не пересекаемся [не конкурируем за студентов]».

По данным Кокшарова, сегодня в УрФУ учится более 4 тысяч иностранцев, их количество планируют увеличить до 8 тысяч – таким образом, доведя до 20% от общего числа студентов. В УГМУ на такие цифры пока не замахиваются, но отмечают, что интерес среди иностранцев к получению медицинского образования в России возрастает. Сейчас в медуниверситете учатся 560 иностранцев, к 2030 году цифру хотят увеличить в пять раз – то есть до 2800.

«Огромный интерес иностранцы проявляют к медобразованию. Мы легко набрали в этом году группу английского языка на лечебном деле. Разрабатываем аналогичную программу на стоматологии. У нас сегодня учатся студенты из 37 стран. И это не только Африка и страны СНГ», – прокомментировала ректор вуза Ольга Ковтун.

В юридическом пока большого наплыва иностранцев нет. По словам ректора Владимира Бублика, в основном приезжают учиться студенты из Центральной Азии, Монголии, Казахстана – тех стран, которые были в составе СССР, где многие еще говорят на русском языке. Но УрГЮУ планирует развивать программы двойного диплома, когда своих студентов отправляют учиться в европейские страны.

Добавим, что в этом году из-за пандемии многие иностранные студенты вынуждены осваивать учебные программы дистанционно. Из-за закрытых границ они не смогли добраться до Екатеринбурга. Пересчета платы за обучение при этом не происходит.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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